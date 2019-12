Rueda: “Ojalá la liga chilena arranque con buen pie para tener un buen nivel en marzo”

Reinaldo Rueda se mostró algo contrariado tras el sorteo del fixture de la eliminatoria mundialista sudamericana, una dura competencia que se topará con la Copa América 2020 que organizarán conjuntamente Argentina y Colombia a mediados del mismo año.

“Tenemos que ser sensatos. No tenemos para armar dos nóminas… Es una sola. Los próximos van a ser meses vitales. Muchos futbolistas que juegan en México tendrán que cambiar de clubes. Ojalá la liga chilena arranque con buen pie y eso nos permita tener un buen nivel en marzo”, comentó el entrenador de la “Roja”.

“Gran desafío”

Sobre sus sensaciones tras el sorteo, Rueda sostuvo que “el gran desafío que tenemos es volver a posicionar a Chile en un Mundial. Vamos a trabajar para ello, ojalá que nuestros jugadores tengan buena fortuna en el futuro y podamos lograr un buen nivel…”. Agregó que la eliminatoria sudamericana “es un torneo con una calendarización alterna y naturalmente hay que analizar bien despacio la logística y las llaves que nos corresponden. Pero al final creo nos tocó un buen camino…”.

Consultado por el Preolímpico Sub-23 en Colombia (18 de enero al 9 de febrero), el DT colombiano se sinceró: “Las expectativas no son las mejores para nuestra Selección. Tenemos que ser honestos, dos meses sin competir (por el estallido social), dos meses sin preparación. Si los futbolistas no juegan en sus equipos en Chile no podemos autoengañarnos”, sentenció el DT.

En regiones

En tanto, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, se refirió a la posibilidad de llevar a la “Roja” a regiones en el camino al Mundial 2022.

“El estadio de la Selección es el Nacional, pero nosotros hemos dicho que nos gustaría extender el espectáculo hacia las regiones y así lo hemos hecho en el último tiempo”, apuntó.

“Queremos involucrar a la gente con la Selección en esta larga campaña que durará dos años. Ahí está el tema de empatizar también con una rebaja de las entradas, entre un 15 y 16 por ciento”, agregó Moreno.

Sobre el mismo tema dijo que “estamos nivelando los costos de entrada de Chile con el resto de Sudamérica, sacrificando ingresos de cara al próximo año, pero buscando un bien mayor que es lograr la asistencia de toda la gente que quiera ver a la Selección”.