Rueda pone paños fríos: “Ahora no somos un ‘dream team’ y antes no éramos un desastre”

Reinaldo Rueda quería “un partido redondo” en la previa. Y Chile estuvo cerca según el análisis post victoria sobre Japón (4-0) que hizo el DT de la “Roja” en conferencia de prensa.

“Positivo el trámite y la elaboración del juego. Todo lo que habíamos analizado se intentó contrarrestar. El equipo tuvo gran aplicación. Fue un partido muy cerrado que se abrió con una jugada de pelota quieta y el gol de Erick Pulgar. Había que controlarlo. Cuando íbamos 2-0 hubo una situación que pudo ser el 2-1. Pero el resultado y el comportamiento del equipo es muy positivo, se ha vuelto a recobrar esa memoria táctica que traía Chile”, partió comentando rueda.

DOS CARAS

“Hoy (anoche) hubo dos comportamientos en la mitad del campo. Uno, cuando el partido recién comienza y otro por el juego interior tan rápido del rival. Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Erick Pulgar anduvieron muy bien. Erick demostró el nivel que ha obtenido en la Liga Italiana con Bologna. Pero debemos seguir mejorando, porque Japón en muchos pasajes nos superó”, advirtió el entrenador colombiano.

Rueda destacó que Chile no sufrió el “síndrome del campeón” que tanto le preocupaba. “Los actuales campeones normalmente debutan perdiendo. Entonces teníamos que entrar humildes, con los pies en la tierra ante una gran Selección”.

“Me queda la tranquilidad de que se está logrando el nivel que se quiere y que los jugadores se están brindando. Hay que seguir asimilando mentalmente este triunfo. Tenemos dos rivales súper difíciles por delante y hay que seguir exigiéndonos entre nosotros. Ahora no somos un ‘dream team’ y antes no éramos un desastre”, graficó.

ALEXIS FELIZ

Con su diana de anoche, Alexis Sánchez se afirmó como máximo anotador histórico de la “Roja” (42 goles). “Tuve un mes y medio con complicaciones en el tobillo derecho, pero me cuidaron mucho en la Selección. En los primeros 45 minutos me costó, estaba ahogado, pero en el segundo ya me sentí más relajado, con más ganas y otro Keeling”, comentó el tocopillano.

Agregó que, en comparación con los procesos anteriores, “al equipo le agregamos defender y atacar rápido”, y resaltó que el triunfo de ayer fue ante un rival “muy rápido, pero no hay que relajarse”.

Arturo Vidal también expresó su satisfacción. “Es importante haber empezado con el pie derecho. Nos deja contentos partir ganando así porque el objetivo principal siempre ha sido defender de la mejor forma el título”.

Junto con destacar el aporte goleador de Eduardo Vargas y Alexis, el “Rey” explicó por qué pidió cambio: “Tuve un poco de dolor en la pierna por un choque en el primer tiempo. En el segundo me empezó a molestar un poco más y preferí salir para no arriesgar”.

RECORDS

Cabe mencionar que con su doblete de ayer, Eduardo Vargas quedó como nuevo escolta de Alexis en la tabla histórica de la “Roja”, con 38 tantos, superando a Marcelo Salas (37).

Asimismo, “Edu” se convirtió en el máximo goleador de Chile en Copas América (12 anotaciones), superando a Enrique Hormazábal (10).

Otra marca que se estableció ayer es la de Gary Medel, quien superó a Claudio Bravo como el segundo jugador con más partidos en la Selección (120 encuentros). El listado con más presencias en la Selección lo lidera Alexis (125).

LA PRENSA INTERNACIONAL

Los medios internacionales no quedaron indiferentes luego del triunfo de anoche en el Morumbí. “Acá está el bicampeón”, tituló la página del diario argentino Olé, agregando que “aunque no llegaba bien, Chile fue muy contundente en su debut en la Copa América y le metió cuatro a los japoneses”.

“Chile debutó a lo campeón”, resaltó Marca de España, para luego añadir que “comenzó esta Copa América con un convincente triunfo ante la versión más bisoña de Japón”.

Apuntó que “exhibió galones la vigente campeona e hizo que el rival pagase la ‘novatada’ de jugar con un elenco de jóvenes, recibiendo una goleada engañosa pero autoritaria”.