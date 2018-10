Rueda prueba variantes ante Perú en Miami

El primero de dos nuevos amistosos jugará esta noche la Selección Chilena cuando enfrente a su similar de Perú a partir de las 21,30 horas (de nuestro país) en el Hard Rock Stadium de Miami.

El técnico Reinaldo Rueda no podrá contar hoy con Alexis Sánchez por problemas de visa de ingreso a Estados Unidos. El tocopillano entrenó durante la semana en nuestro país y el fin de semana viajará a Querétaro, donde la “Roja” jugará su segundo amistoso de la presente doble “Fecha Fifa” como visita contra México el martes 16 en el estadio La Corregidora (22,30 horas).

NOVEDADES

En la práctica de ayer el técnico colombiano dio luces de la alineación que desafiará al seleccionado peruano que dirige Ricardo Gareca.

Fernando de Paul, portero argentino nacionalizado chileno y quien es suplente en Universidad de Chile, asoma como la gran novedad ante los incaicos después de la lesión que marginó a Gabriel Arias (fractura de metacarpo) en el entrenamiento del pasado martes en Miami.

Otras novedades respecto a los habituales de Rueda serían Eugenio Mena como lateral izquierdo y los delanteros Nicolás Castillo (viene saliendo de una lesión) y Junior Fernandes.

Tentativamente, la “Roja” formará hoy con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Enzo Roco, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Gary Medel; Diego Valdés; Angelo Sagal, Nicolás Castillo y Junior Fernandes.

HABLA VIDAL

En diálogo con RPP Perú en Miami, Vidal elogió el trabajo de Rueda. “Todos los técnicos son distintos y el ‘profe’ está construyendo un proceso con jugadores jóvenes junto a algunos más veteranos como nosotros. Trabaja distinto porque tiene otra visión del fútbol”, comentó el volante nacional.

También destacó que “Perú creció mucho” y que en la Selección Chilena “no hay cabrones”, algo que fue tema durante la semana.

“Nunca he estado en un equipo donde los jugadores eligen a los jugadores, y menos acá donde está el ‘profe’ Rueda, quien sabe mucho de fútbol. Son muchos años los que lleva en esta profesión y ni el mejor jugador del mundo podría decirle qué jugadores llamar y a quiénes no. Me da risa escuchar que nosotros le imponemos jugadores al entrenador”, cerró Vidal.

ARGENTINA GOLEA

Varios amistosos se jugaron ayer en el marco de la “Fecha Fifa”. En Arabia Saudita, la Selección argentina, sin Lionel Messi y con el interino Lionel Scaloni como DT, goleó a Irak por 4-0. Los goles fueron de Lautaro Martínez (17’), Roberto Pereyra (52’), Germán Pezzella (81’) y Franco Cervi (91’).

La “Albiceleste” chocará ahora con Brasil el martes 16 del presente a partir de las 15 horas (de nuestro país), siempre en Arabia Saudita.

FRANCIA EMPATA

Francia contó la suerte del campeón y logró salvarse del “asalto vikingo” de Islandia, al remontar un marcador adverso e igualar en el último minuto 2-2 ante los nórdicos.

Birkir Bjarnason (30’) y Kiri Arnason (58’) adelantaron a la visita, mientras que un autogol de Holmar Orn Eyjolfsson (86’) y un penal anotado Kilian Mbappe (90’) evitaron un bochorno a los galos.

ESPAÑA FIRME

España derrotó con autoridad a Gales por 4-1 en calidad de forastero. Paco Alcácer (8’ y 29’), Sergio Ramos (19’) y Marc Bartra (74’) marcaron para los hispanos. El descuento fue de Sam Vokes (89’).

En otro amistoso de ayer, Colombia le ganó 4-2 a Estados Unidos en Florida.

LIGA DE NACIONES

En otro plano, los siguientes partidos destacan para hoy en el marco de la recientemente inaugurada Liga de las Naciones de Europa (horarios de Chile):

15,45: Bélgica – Suiza.

15,45: Croacia – Inglaterra.