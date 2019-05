Rueda sólo promete “inteligencia y orden”

La Selección Chilena jugará con inteligencia y orden, aseguró el técnico Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa que ofreció ayer para referirse a la nómina definitiva de 23 jugadores que entregó la noche del domingo de cara a la Copa América que se jugará del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.

La “Roja”, campeona en las dos últimas ediciones del certamen con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi como respectivos técnicos, compartirá la zona “C” con Japón (17 de junio), Ecuador (21) y Uruguay (24) en la primera fase.

“Es un grupo con mucho nivel, difícil y esa es la tarea que tenemos que desarrollar nosotros, hacer esa fase de grupos con mucha inteligencia, con mucho orden”, comentó el DT colombiano.

LOS RIVALES

Rueda apuntó que Uruguay es hoy la selección mejor posicionada internacionalmente, mientras que Ecuador tiene un nivel similar al del equipo chileno. Además subrayó el crecimiento que ha tenido el desarrollo de la disciplina en el equipo asiático. “Uno siempre quiere ganar, es la intención de todos y vamos con esa mentalidad a competir de la mejor manera. Creo que es lo que caracteriza a Chile siempre”, agregó.

CASO ALEXIS

En la nómina fue incluido Alexis Sánchez, quien tuvo una muy discreta temporada en Manchester United, agravada por una serie de problemas físicos. De hecho, por estos días se recupera de una lesión muscular. “La idea es que responda, pero es la gran interrogante que tenemos… Queríamos que esté con nosotros y él también lo quería. El caso es que pueda responder a todas las expectativas que hay, cuidando siempre que no corra riesgo por su lesión”, sostuvo Rueda.

Añadió que el tocopillano “está en proceso de rehabilitación y el departamento médico tendrá que evaluar en qué situación se encuentra y cómo podemos hacer para que aporte lo que se necesita. Ha tenido un semestre de mucha irregularidad y habrá que despejar ese tema en los próximos días”.

Junto con lamentar la escasa continuidad que tuvo Alexis en el fútbol inglés, Rueda apuntó que “a veces la Selección sirve para eso, para reaccionar, para despertarlo y darle el protagonismo que no ha tenido”.

BRAVO Y DIAZ

Dos emblemáticas ausencias generaron mucho ruido tras conocerse la nómina: Claudio Bravo y Marcelo Díaz. “Es decisión mía. En las posiciones de ambos tengo otras alternativas…”, enfatizó.

Sobre el portero de Manchester City, quien no juega desde agosto por una rotura de tendón de Aquiles, comentó: “Conversé con Claudio y planteamos todos los escenarios. Estar en una convivencia por 20 ó 25 días para no ser titular, después de ser por más de 10 años capitán, no es justo… Hablé con él en abril y estaba la posibilidad de que sumara un par de minutos en la Fa Cup debido al entrenamiento de recuperación que estaba teniendo, pero no se dio. Ni siquiera fue convocado en los últimos partidos y esas son señales importantes para un entrenador a la hora de tomar decisiones”.

“NO ERA JUSTO”

“Consideré que no era justo que viniera si no puede ser el número uno y le planteé que había que buscar el momento oportuno para que vuelva”, complementó.

Respecto a Díaz, “motor” de la Selección Chilena, figura en el Racing campeón y uno de los volantes más destacados de la reciente Superliga argentina, el técnico simplemente dijo que “no es lo que busco para el equipo y por eso llamé en esa posición a Erick Pulgar y Esteban Pavez…”.

“Tanto el caso de Claudio como el de Marcelo ya lo he explicado. Ellos no han estado en este grupo, así que no sé si influirá en la convivencia”, cerró el tema.

“EDU” VARGAS

Por su parte, Eduardo Vargas no figuraba en una convocatoria de Rueda desde marzo de 2018 por un caso de indisciplina en la primera gira amistosa por Europa con el DT colombiano en la banca chilena.

“En la posición de Vargas no hay muchas alternativas. Marcó goles en Tigres y en la Concachampions, es uno de los goleadores internacionales que tenemos y eso es un mérito a tener en cuenta”, explicó el entrenador.

“Durante su ausencia se le dio la chance a otros jugadores y no respondieron… Ahora Eduardo tiene la oportunidad de ratificar que es uno de los goleadores de Chile. Hemos tenido conversaciones permanentes y existe una buena relación. Es un muchacho noble y quiere estar en la Selección”, expresó Rueda.

OTROS CONCEPTOS

Rueda dejó además los siguientes conceptos durante su diálogo con la prensa nacional:

La nómina: “Se hizo un seguimiento importante. Hay un 70 por ciento de coherencia respecto a los jugadores que estuvieron en la primera convocatoria”.

Objetivo: “Esperamos tener un buen desempeño. En el primer partido (ante Japón) vamos a ver para qué estamos y nos permitirá proyectarnos. No puedo decir en qué lugar vamos a quedar, eso lo dirán los resultados”.

Arias, Cortés y Urra: “No hay ninguna incoherencia en los porteros que fueron citados, porque todos han estado en mis convocatorias. Lo de Urra es muy positivo por sus cualidades y lo que ha logrado con Huachipato en las últimas semanas. Junto a Cortés y Gonzalo Collao son el futuro de Chile”.

Rol de Vidal: “Sabemos todo el despliegue que tiene y buscaremos alternativas para que sea parte del ataque, pero todo depende de quién lo acompañe”.

Fernandes y Sagal: “Son jugadores que en la Selección cumplen funciones importantes…”.

Presente de Pulgar: “Que tenga esa continuidad en la Liga Italiana (donde defiende al Bologna) justifica que esté en la nómina”.

Convivencia: “Es lo más complicado, porque se necesita armonía. Los primeros días serán de concentración abierta en Santiago y los jugadores tendrán días libres en Brasil, aunque depende de cómo se dé todo en la fase de grupos”.

ENTRENAMIENTO

Mientras tanto, las prácticas de la “Roja” comenzaron ayer en el complejo deportivo “Juan Pinto Durán” con presencia de nueve convocados (foto).

Los jugadores que trabajaron en gimnasio con el colombiano fueron Gabriel Arias, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Jean Beausejour, Guillermo Maripán, Gonzalo Jara, Charles Aránguiz, Diego Valdés y Angelo Sagal.

Los demás futbolistas de la “Roja” se irán sumando de manera paulatina, esperando contar con todo el contingente en la práctica de este jueves, con acceso para la prensa.

De acuerdo al itinerario, el seleccionado nacional viajará el miércoles 5 de junio a La Serena, donde se despedirá de la afición nacional con un amistoso contra Haití agendado para el jueves 6 a las 20 horas en el estadio La Portada.

HABLA ARIAS

El meta Gabriel Arias, figura en Racing de Avellaneda, habló ayer con los medios nacionales. “Lo principal que quería era estar entre los 23, y ahora en el día a día demostrar que quiero atajar”, sostuvo el meta argentino-chileno.

El portero evitó referirse a las ausencias porque “hay un técnico que decide quiénes son los mejores para representarnos” y sobre el objetivo en la Copa América apuntó: “Llegar a una final sería una actuación digna. Está la responsabilidad de ser el último campeón”.