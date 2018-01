“Rueda tiene que pensar en grande”

Arturo Vidal participó ayer en una amistoso de Bayern Munich y tras el partido se refirió al nuevo técnico de la “Roja”, el colombiano Reinaldo Rueda, quien fue confirmado para asumir la banca nacional de cara a la Copa América de Brasil 2019 y el Mundial de Qatar 2022.

“Vi en la mañana que estaba confirmado, así que contento, menos mal que ya se arregló ese problema del entrenador”, comentó el “Rey Arturo”.

“Es muy importante que el entrenador empiece a pensar en lo que viene, a ver los jugadores, a pensar en grande. Hay que trabajar con los más jóvenes y tenemos partidos importantes con equipos que van al Mundial. Eso nos va a servir mucho para prepararnos para la Copa América del 2019”, complementó el volante nacional.

DESCANSO

Más allá de los lamentos por el fracaso en la eliminatoria sudamericana, Vidal prefiere “mirar el vaso medio lleno” y así lo graficó: “Viene la pasada del Mundial al que no vamos y nos ayudará mucho para descansar y recuperar fuerzas, porque la mayoría de nuestros seleccionados han jugado 10 años seguidos. En algún momento teníamos que bajar el ritmo y creo que esta es la oportunidad”.

“El Mundial nos ayudará a pensar en creer que lo que viene puede ser tan lindo como lo que vivimos hace dos o tres años atrás”, añadió.

HABLA BRAVO

El capitán Claudio Bravo también aprobó el arribo del entrenador “cafetero”, a quien le brindó un espaldarazo importante. “Ya era hora de tener a alguien al mando. Hay que darle la bienvenida y desearle lo mejor en la Selección. Tiene un proyecto grande entre sus manos y esperemos que haga todo lo posible para retomar el camino que teníamos. Tiene armas para poder conseguirlo”, aseguró.

Respecto a su rol como líder del camarín, Bravo aseguró que no necesita que Rueda “venga a golpearme la puerta” para conversar. “Sé cómo funcionan las cosas dentro de un grupo, lo que se debe hacer para encaminar a una Selección a obtener cosas”, precisó, apuntando que esa ha sido la constante del equipo en el último tiempo, “al margen de la no clasificación al Mundial, que fue un golpe muy duro”.

Finalmente, Bravo dijo que “ya tendremos tiempo para conocer a Rueda… Ahora le deseamos lo mejor y que disfrute con la Selección que va a tomar. Todos los chilenos lo van a apoyar para volver a una Copa del Mundo”.

PRESENTACION

Mientras tanto, Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP, atendió ayer a los medios de comunicación tras el consejo de presidentes que realizó el organismo en Quilín y reveló una posible fecha para la presentación oficial de Reinaldo Rueda como técnico de la Selección Chilena.

“Tenemos la visita del Papa Francisco y obviamente eso va a acaparar toda la concentración y no queremos interferir con ello. Podría ser el lunes 22 el día en que se presente al nuevo técnico”, deslizó el dirigente.

Además, se refirió al supuesto malestar de los presidentes de clubes por no ser consultados para la contratación del entrenador. “En el consejo se dio la explicación de la contratación de Rueda y no hubo expresión de malestar o disconformidad”, aclaró.

TANGO Y CUMBIA

La llegada de Rueda a la Selección Chilena generó diversas reacciones en la prensa internacional. Referí, sitio deportivo del diario El Observador de Uruguay, publicó “Adiós tango, bienvenida cumbia”, comentando que “Rueda corta más de una década de entrenadores argentinos al frente de la ‘Roja’ que comenzó con Marcelo Bielsa en 2007 y siguió con un corto pasaje de Claudio Borghi, y los triunfos de Jorge Sampaoli, quien logró la primera Copa América de Chile y en casa en 2015”.

O’Globo de Brasil hizo hincapié en la cláusula de salida que deberían pagar Rueda y la ANFP a Flamengo, que reemplazará al colombiano con un entrenador de casa: Paulo Cesar Carpegiani.

Por su lado, El Espectador apuntó que “Rueda montará al barco chileno con la consigna de levantar la moral del equipo luego de la eliminación al Mundial de Rusia 2018”.

“La renovación de plantilla será el principal objetivo de Rueda, quien de hecho ya tiene programada una gira por Europa para entrevistarse con los principales referentes chilenos”, complementó.

IRONIA ARGENTINA

En Argentina apelaron a la ironía, como el caso del diario deportivo Olé, que tituló “Café para la Roja”, recalcando la experiencia del colombiano. Diario Crónica, a su turno, se burló de Chile y en su cuenta de Twitter publicó “El colombiano Reinaldo Rueda se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección de Chile #AhNoPará #ChiChiChi #LedLedLed…”, haciendo alusión a que sólo nos queda ver el Mundial por TV.