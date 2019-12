Rueda y el debut en Copa América 2020: “Argentina sabe que con Chile no tiene nada ganado”

El sorteo del fixture de la Copa América 2020 arrojó la noche del pasado martes que Argentina y Chile serán los encargados de animar el partido inaugural el 12 de junio en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La “Roja” y el cuadro albiceleste integrarán el grupo “A”, que se desarrollará precisamente en el vecino país. Una zona sur que también tendrá a Uruguay, Bolivia, Paraguay y Australia.

Reinaldo Rueda, técnico del seleccionado nacional, estuvo presente en la ceremonia efectuada en Cartagena de Indias, Colombia, el otro país organizador de esta edición especial que se efectuará para unificar el calendario con la Eurocopa.

“Es un grupo muy equilibrado, con selecciones que están en muy buen nivel. Esperamos tener un buen resultado en el debut. Todos los partidos son intensos y hay que esperar que salga un lindo torneo. ¿Favoritos? Hay que esperar. Faltan meses importantes. La potencia de selecciones como Brasil, Argentina, Colombia, va a ser determinante”, comentó el entrenador.

EL DEBUT

“Vamos a iniciar con Argentina y es una buena medida para saber en qué estamos. Es un clásico muy intenso y esperamos llegar en un buen nivel. Acabamos de jugar dos partidos con ellos, encuentros muy difíciles y disputados”, agregó el DT colombiano, refiriéndose a la derrota 1-2 por el tercer lugar en la Copa América Brasil 2019 y al empate sin goles en un amistoso jugado en septiembre pasado en Estados Unidos.

Para Rueda, el próximo choque en Buenos Aires “tendrá un ingrediente especial que es la localía argentina y esperamos sacarle provecho a eso”.

“Es un clásico del sur. Chile siempre ha mostrado intensidad y mucho carácter para enfrentar a Argentina, ellos saben que con Chile no tienen nada ganado, entonces esperamos amanecer bien ese día para hacer un buen partido y conseguir un buen resultado”, añadió.

ESTABILIDAD

Rueda abordó también los coletazos del estallido social en el fútbol chileno. “Enero va a ser determinante. Ojalá tengamos la reconciliación, la estabilidad desde el punto de vista social y que los jugadores estén tranquilos para poder iniciar bien las Clasificatorias en marzo”, apuntó.

Además de la suspensión de los torneos locales, los jugadores de la Selección no quisieron jugar el amistoso de noviembre contra Perú en Lima y tampoco se efectuó en nuestro país el apronte con Bolivia. Esa decisión, junto al hecho de no poder viajar a un importante cuadrangular en España con el equipo que irá al Preolímpico Sub-23, molestaron mucho a Rueda, quien incluso pensó en renunciar. “Hubo un momento muy triste cuando se negó que la sub-23 fuera a España, sentí un gran vacío y mucha tristeza porque al final no jugaron en España ni en Chile, porque se suspendió el fútbol local. Nos afectó mucho de cara al grupo que vendrá al Preolímpico a Colombia”, enfatizó rueda, aludiendo al certamen que se desarrollará entre el 18 de enero y el 9 de febrero del próximo año, otorgando dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

DT ARGENTINO:

“ES ESPECIAL”

Por su parte, el técnico de la “Albiceleste”, Lionel Scaloni, también se refirió al debut copero contra Chile. “Es un lindo partido para empezar, cualquiera hubiera sido difícil en el debut, pero este tiene un sentimiento especial. Chile siempre fue difícil para Argentina en los últimos tiempos”, reconoció el estratega.

Eso sí, Scaloni aclaró que “todos son complicados y no tenemos en cuenta con quién debemos empezar, porque no es fundamental saberlo. Obviamente el primer partido es importante, sobre todo ante una Selección como Chile”, añadió.

Consignar que será el quinto duelo consecutivo entre la “Roja” y la Albiceleste por Copa América, tras las victorias del elenco nacional vía penales en las finales de Chile 2015 y Estados Unidos 2016, la derrota en la fase grupal de la misma Copa Centenario en suelo norteamericano y la caída por el tercer lugar en Brasil.