Rueda y el triunfo sobre Haití: “Un partido redondo, pero siempre vamos a exigirle más a los nuestros”

Reinaldo Rueda se mostró satisfecho tras la victoria de anoche sobre Haití. “Lo importante es que haya convicción y que todas estas valoraciones sirvan para mejorar. El equipo siempre está competitivo. Salvo una o dos decepciones, ante Perú o México, o algún mal momento, nadie nos ha pasado por encima”, partió comentando el técnico de la “Roja” en la conferencia de prensa post partido.

“Hemos tenido imprecisiones que nos han dado malos resultados, pero por no controlar la emotividad. Nunca por desgano o falta de actitud. Esa es la gran virtud que tiene Chile y siempre se dará al máximo”, explicó el colombiano.

EQUILIBRIO

Respecto al encuentro de anoche, el DT sostuvo que, “por uno u otro factor, son partidos muy equilibrados, entonces hay que felicitar a la Selección de Chile por la entrega y mística. Era un rival difícil, por su juventud y biotipo, se están preparando para la Copa de Oro, pero siempre vamos a exigirle más a los nuestros”.

“Considero que el partido fue redondo. La propuesta fue buscar el juego aun sabiendo las condiciones de Haití (…). No era fácil en el uno a uno por el biotipo que ellos tienen”, agregó.

Según Rueda, el ensayo frente a los centroamericanos sirvió para “cohesionar el equipo y darle ritmo a esos jugadores que habían terminado antes sus Ligas, como Nicolás Castillo o Diego Valdés”.

FINIQUITO Y RECUPERACION

No obstante, Rueda volvió a resaltar las falencias del equipo a la hora de finiquitar en los últimos metros de la cancha. “Se ha demostrado que, aparte de saber que Chile juega bien, hay que pensar en el ‘negocio’, pensar en el resultado. Tenemos que seguir mejorando tanto en la finalización como en la recuperación del balón. Evitar que el rival nos haga daño”, apuntó.

Acto seguido destacó el retorno de Eduardo Vargas: “Lo de ‘Edu’ es muy positivo, tanto por su alegría, que contagia al equipo, como por sus virtudes, su potencia, su cambio de ritmo y la gran virtud que tiene en la finalización. Trabajó como mediapunta por dentro, mediapunta por fuera. Es una reaparición muy grata para todos”.

OTROS TEMAS

Objetivo: “Siempre queremos ganar y ojalá podamos llegar a una instancia superior importante en la Copa América”.

Los arqueros: “Tenemos tres hombres trabajando con grandes condiciones, que vienen con regularidad. Cada día intentamos que Brayan (Cortés) tome más confianza y después está la madurez y la solvencia de (Gabriel) Arias, sumado a la juventud de Yerko (Urra)”.

Presente de Pulgar: “Lo de Erick se ratifica con su inteligencia. Con su cambio de orientación y su pase largo, generó el segundo gol de Fuenzalida tras pase de Opazo”.

Recambio a la vista: “No es fácil, más con una generación tan exitosa. Por fortuna se ha ido oxigenando cada una de las líneas. Brayan Cortés, Guillermo Maripán, Erick Pulgar, Diego Valdés y Nicolás Castillo, quien se está consolidando. Todos ellos rodeados de los hombres grandes”.

“EDU” AGRADECE

Por su parte, Eduardo Vargas agradeció que Rueda lo haya convocado a la Selección tras más de un año de ausencia. “Le doy gracias al ‘profe’, quien me dio la confianza de nuevo, me reencontré con el gol y estoy feliz. Me dijo que lo hiciera como antes en la Selección, en las Copas América y en clasificatorias, nada más”, comentó “Edu”.

Sobre la falta de gol que acusa la “Roja” durante la Era Rueda, comentó: “Maripán (zaguero central) es el goleador de este proceso, pero es así, hay veces en las que a los delanteros no les salen los goles y para eso están los compañeros para ayudar y tratar de hacerlos”.

HABLA VIDAL

Arturo Vidal, en tanto, enfatizó que “es difícil jugar bonito y ganar, así que lo importante ahora es ganar. Si uno ve al campeón del mundo (Francia) no juega tan bonito… Lo más importante es el resultado y no jugar bonito”.

De cara a la cita en Brasil, el “Rey” enfatizó: “Todos los equipos nos quieren ganar por ser los actuales campeones. ¿Cuándo Chile ha sido candidato en una Copa? Nunca lo hemos sido, no somos favoritos. Están Brasil, Argentina y Uruguay, ellos tienen necesidad de ganar, pero tenemos el título nosotros y lo vamos a defender”.

Vidal espera que las ocasiones que el equipo genera se transformen en goles. “Ojalá en la Copa América podamos marcar todas las ocasiones que nos generemos. Estamos contentos con Rueda, es un proceso en el que estamos tomando confianza”, finalizó.