Salah reconoce que Rueda está muy cerca de “La Roja”

El presidente de la Anfp, Arturo Salah, reconoció que sostuvo una reunión con el entrenador colombiano Reinaldo Rueda y comentó que éste se mostró agradecido porque su nombre sea considerado para dirigir a la selección chilena.

“Estamos trabajando fuerte en eso, esperamos hacerlo -confirmar al DT- lo antes posible. No tenemos las urgencias inmediatas de tener mañana un técnico pero estamos trabajando para no equivocarnos”, dijo Salah.

“Tuve una reunión, todos lo saben, me junté con él largamente y hablamos de entrenador a entrenador, me interesaba mucho conocer su sentir, su visión sobre el fútbol y a él también le gustaba conocer al presidente de la Federación. Estamos en evaluación y eso irá avanzando”, prosiguió.

“El tiene un compromiso con Flamengo, pero está muy agradecido y muy privilegiado de tener la posibilidad de que se considere su nombre (…) Sólo hablamos de fútbol, no de otras cosas”, dijo el timonel del fútbol nacional.

CONTRATO

Pero no sería hasta el próximo año que Rueda se haría cargo de la Selección ya que la Anfp prepara una estrategia para que asuma en enero de 2018 dado que lo que traba la contratación del técnico colombiano es la cláusula de salida que tiene con Flamengo.

El DT deberá pagar cerca de US$1 millón a su actual club para poner fin anticipado a su contrato. Esa cifra corre para 2017, pero si la relación se interrumpe en 2018, ese monto baja a US$ 400 mil.

Como será la Anfp la que pagará ese dinero, en Quilín apuestan a sellar el acuerdo en enero y ahorrarse la significativa diferencia.

Ya existiría un compromiso de palabra. “Con Rueda hablamos de fútbol, ahora avanzaremos en los otros temas. Ustedes conocen su currículum ¿Si su arribo está pensado en el recambio? Todos esos son aspectos que están en nuestro análisis. El tiene un perfil donde los jóvenes están muy involucrados”, afirmó Salah.

CANAL DEL FUTBOL

Por otra parte Arturo Salah consideró como “histórico” el acuerdo que se alcanzó en el Consejo de Presidentes para vender el 20 por ciento del Canal del Fútbol a la empresa Turner.

“Es una cosa tremenda que le pasó a nuestro fútbol, muy positiva, en un proceso que refleja el interés que hay por la transmisión del futbol chileno”.

Además de destacar el proceso llevado a cabo por la comisión evaluadora, Salah apuntó a que “será un beneficio tremendo para nuestros clubes, para nuestra actividad, un crecimiento, un desarrollo y estamos contentos por lo que pasó”.

“Es un hito histórico por la armonía que hubo, nos tiene muy contentos, optimistas, y en un final de año en épocas como ésta en que creo que son regalos para el fútbol, estamos muy contentos”, finalizó.