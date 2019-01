Salas advierte que sólo aceptará refuerzos “verdaderos” y no descarta cerrar el plantel

Su primera conferencia de prensa en Buenos Aires ofreció ayer Mario Salas. Tras un nuevo día de pretemporada en la localidad de Pilar, ubicada a 54 kilómetros del centro de la capital federal argentina, el entrenador de Colo Colo abordó diversos temas, partiendo por lo relacionado con refuerzos.

Al cuadro albo ya se sumaron los delanteros Andrés Vilches, Marcos Bolados, Gabriel Costa y Juan Carlos Gaete, aunque la situación de este último continúa en el aire y no se descarta que vaya a préstamo.

Según dijo el entrenador, lo ideal es sumar dos incorporaciones más, las que deben ser nacionales pues ya no tiene cupos extranjeros disponibles, pero el requisito es que sean un verdadero aporte.

“Estamos muy contentos, sobre todo por la llegada de (Gabriel) Costa y también por la de Andrés (Vilches). Veremos la posibilidad de tener uno o dos nombres más, pero debemos ser responsables. La búsqueda se acota y nos deja sin posibilidad de traer jugadores de otros países. Si llega alguien más, la idea es que sean verdaderos refuerzos. De lo contrario, nos quedaremos con los jugadores que tenemos, porque el plantel de Colo Colo es muy rico”, comentó el DT albo.

PRETEMPORADA

Respecto a la preparación que lleva a cabo el plantel, apuntó que “Buenos Aires nos trata bien… Estamos muy contentos y las condiciones han sido espectaculares. Nos encontramos con un equipo muy motivado”.

“Tratamos de inculcar la idea macro y la recepción por parte de los futbolistas ha sido bastante buena. En base a nuestra idea, vamos tratando de llevar a cabo nuestro estilo y esperamos que los jugadores se convenzan. Vamos por buen camino, como todas las cosas se requiere tiempo, pero esperamos lograrlo lo antes posible”, añadió.

COSTA Y GAETE

Sobre la más reciente incorporación, Costa, el entrenador aseguró que “Gabriel es un jugador que tiene muchas variantes, no sólo es un puntero con velocidad, también se engancha de buena forma, se centraliza bien. Es un jugador que va a aportar mucho, un futbolista que quería tener y estoy agradecido de ello”.

Salas se detuvo en el caso de Gaete. “La postura que tiene Marcelo (Espina, director deportivo de Blanco y Negro) es la que tiene el club y también la mía. Estamos esperando ver qué sucede y ver qué decisión toma el jugador… El tiene la respuesta a todas las cosas, es jugador de Colo Colo (firmó por 4 años) y debe decidir lo que va a hacer”.

Gaete, de 21 años, llegó tras ser figura en la campaña del ascenso de Cobresal y se encuentra con un permiso especial ausente de la pretemporada para solucionar un supuesto “problema personal”.

Se trata de una situación muy confusa que ningún estamento del club ha aclarado como es debido. Los trascendidos apuntan a que el jugador tiene que definir antes de este viernes si se queda en el plantel o parte a préstamo.

POSIBLES BAJAS

Ayer se rumoreó que el volante Claudio Baeza y el central argentino Matías Zaldivia manejan ofertas para emigrar, especialmente el primero. “No tengo nada concreto sobre Claudio y Matías. No puedo emitir una opinión sobre eso… No es la primera vez que hay rumores sobre Baeza”, apuntó.

En otro tema, Salas destacó el rol de Esteban Paredes en el plantel, asegurando que “lo he visto muy bien, muy motivado en los entrenamientos. El no sólo cumple en la cancha, también aporta liderazgo y nos ayuda mucho como cuerpo técnico”.

“SOY COMO MESSI”

Fue movida la jornada de Colo Colo en Buenos Aires, donde ayer también fue presentado de manera oficial el más reciente refuerzo, Gabriel Costa, uruguayo-peruano de 28 años procedente de Sporting Cristal.

“Soy un jugador de posición de extremo por derecha. Soy como Messi (risas)… Puedo aportar mucho al equipo en todo sentido”, se “vendió” el jugador que fue dirigido por Salas en el conjunto “cervecero”.

“La decisión de venir fue más por Mario, porque fue algo que me transmitió el año pasado, cuando me tocó jugar con él. Estoy llegando a un club muy importante en Sudamérica. En lo personal me siento feliz por lo que me está sucediendo y ahora a prepararme para estar a la altura”, puntualizó Costa.

ESPINA NO LO PUEDE CREER

Otro que habló ayer en Pilar fue Marcelo Espina. De entrada, el director deportivo de ByN se pronunció sobre la ausencia de Gaete. “Nos ha sorprendido… Pero hay que entender, es un chico de 21 años. Hay ciertas cosas que no tiene claras… Hemos estado en contacto con él, intentando estar cerca, ayudarlo, y veremos cómo transcurre el resto. De momento no quiero decir nada, porque no sabemos lo que va a suceder…”, reconoció el personero.

“Lo de Juan Carlos fue una situación atípica, porque nunca ha sucedido algo parecido a esto. Ya se ha hablado demasiado y hubo poco para decir por parte nuestra porque fue extraño lo que sucedió. El tiene un permiso que todavía está circulando, es algo que manejamos internamente con el cuerpo técnico y el directorio y en su momento se decidirá”, cerró el tema Espina.

En otro tema, el director deportivo albo reconoció, aunque sin entrar en detalles, una propuesta concreta por Baeza y aseguró que en los próximos días “habrá novedades”.

El destacado volante partiría al club Al Ahli de Arabia Saudita por petición de su técnico Pablo Guede, ex entrenador de Colo Colo, quien además también pidió a Zaldivia. Sin embargo, la oferta de un préstamo de seis meses por el zaguero argentino no fue suficiente para Blanco y Negro.