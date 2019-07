Salas aprueba que Paredes “estire” su carrera y defiende a Insaurralde

Mario Salas habló de todo ayer en conferencia de prensa, partiendo por la posibilidad de que Esteban Paredes se arrepienta de su retiro como futbolista, anunciado para este fin de año, y continúe jugando en 2020.

El capitán albo cumplirá 39 años el 3 de agosto próximo, pero en una reciente entrevista deslizó la opción de una “voltereta”, siempre que Colo Colo esté de acuerdo, aclaró. Incluso, se rumoreó una oferta del fútbol árabe.

“Leí esas palabras (de Paredes sobre su continuidad) y me viene bien… Esteban es un ídolo, pero creo que él no lo da por seguro todavía, lo da como una posibilidad. Yo creo que siempre va a existir esa alternativa de que siga”, expresó el DT.

De esta manera, el “Comandante” adhiere a las palabras del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien días atrás afirmó que “Esteban siempre va a tener abiertas las puertas para continuar en Colo Colo”.

DEFIENDE A INSAURRALDE

En otro tema, Salas fue consultado si cree que Juan Manuel Insaurralde es un “jugador sucio” luego que Barnechea manifestara su molestia en redes sociales por la rudeza del zaguero albo en el pasado encuentro por la ida de octavos de final de Copa Chile.

“¿Cuantas expulsiones tiene Insaurralde? Ninguna. Eso responde la pregunta. El que juega sucio generalmente no tiene la complacencia de los árbitros y es castigado. Juan no lo ha hecho, no tiene ningún antecedente de juego sucio desde que yo estoy acá”.

“No podría tildarlo así porque lo que ha demostrado en el campo de juego es todo lo contrario”, enfatizó.

CASO VALDES

Entre los jugadores que están dejando atrás sus problemas físicos figura “Pajarito” Valdés, quien está a un paso de volver a las canchas. “La recuperación de Jaime ha sido muy buena, esta semana ya ha entrenado normal con nosotros, con todas las cargas que corresponde y ha estado respondiendo a la perfección”, sostuvo el DT.

Añadió que “va a tener algunos minutos (en la revancha contra Barnechea), pero lógicamente tenemos que esperar que termine su recuperación para que esté disponible a tiempo completo. Una vez que esté en condiciones, que no sé cuando va a ser, lógicamente va a ser considerado para jugar”.

LOS REFUERZOS

En relación a los refuerzos, Salas dijo que “yo no me mando solo… Respondo a políticas deportivas y a una estructura. No me voy a ‘acabronar’, respeto mucho las decisiones y los estamentos que hay en el club y entiendo que todas las decisiones se toman de manera conjunta”.

“Las de mi área las tomo yo, soy el mejor socio que puede tener en la cancha la dirigencia deportiva. Pero decisiones como refuerzos o sobre la estructura del club, lógicamente que no me compete sólo a mí”, se fue por las ramas el entrenador albo.

PAVEZ Y OPAZO

Esteban Pavez ya partió al fútbol árabe y Oscar Opazo es opción para partir a Racing de Avellaneda, pero Salas prefiere no hablar de un plantel “despotenciado”.

“No hay excusas. Yo creo mucho en el trabajo, en la forma cómo estamos haciendo las cosas. Creo en mis jugadores, tengo plena confianza y convicción de que nos van a llevar a lo más alto. Y si llega a pasar algo que no sea muy bueno, sin duda el responsable de esa situación voy a hacer yo”, apuntó.

ALINEACION

Colo Colo enfrentará este domingo a Barnechea desde las 13 horas (de Magallanes) en el estadio Nacional, donde el elenco de Primera “B” ejercerá la localía para la revancha de “octavos”.

Considerando que los albos golearon 3-0 en la ida, Salas probó ayer algunos cambios en la práctica efectuada en el Monumental.

En el arco, Brayan Cortés podría desplazar a Darío Melo, mientras que en defensa utilizó a Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde, dejando fuera a Matías Zaldivia. “Chaco” ya superó sus molestias físicas.

El mediocampo se mantuvo (Carlos Carmona, Gabriel Suazo, Carlos Villanueva) y en ofensiva trabajaron Iván Morales, Andrés Vilches y Marcos Bolados, quedando fuera Gabriel Costa, autor de los tres goles en la ida. La oncena se confirmará luego de las prácticas agendadas para hoy y mañana.