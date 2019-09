Salas estudia modificar esquema ante Audax y pone en duda a Paredes

El choque entre Audax Italiano y Colo Colo, segundo y tercero en la tabla, asoma a priori como el más atractivo de la 22ª fecha del Campeonato Nacional, que marcará la reanudación del fútbol chileno tras el receso por las Fiestas Patrias.

A contar de las 15 horas de este domingo se verán las caras verdes y albos en el césped sintético de La Florida, separados apenas por un punto, pero muy alejados del líder U. Católica, que le sacó 13 unidades a los itálicos y 14 al cuadro “popular” a falta de nueve jornadas para el cierre.

¿SIN PAREDES?

Mario Salas habló ayer en el Monumental y no aclaró la duda que ha rondado toda la semana sobre la eventual presencia de Esteban Paredes. “Está en veremos si va a La Florida…. No ha sido una semana normal para él y evaluaremos qué pasa el sábado, el día que se hace la citación. No es lo mejor no contar con un jugador así, sería una merma importante, pero entendemos que estas cosas pueden pasar”, comentó el entrenador.

La precaución con el ariete de 39 años es porque esta temporada se lesionó en el pasto sintético del estadio “Nicolás Chahuán” ante La Calera y el cuerpo técnico teme que le ocurra lo mismo en el gramado artificial de Audax.

Además, en Macul ven con buenos ojos que Paredes rompa eventualmente el récord como máximo goleador del fútbol chileno anotando su gol 216 ante el archirrival Universidad de Chile en el superclásico que se jugará el sábado 5 de octubre en el Monumental.

ALINEACION

En la otra cara de la moneda, el entrenador de Colo Colo recuperó al extremo Marcos Bolados, mientras que no podrá contar con Jorge Valdivia, quien estaba listo para volver a las canchas tras cumplir cuatro fechas de suspensión, sin embargo en una de las prácticas durante Fiestas Patrias sufrió un desgarro que lo tendrá inactivo un mes.

A priori, el “Comandante” optaría por la siguiente oncena: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Julio Barroso, Juan Insaurralde, Felipe Campos; Iván Rossi, Gabriel Suazo; Jaime Valdés; Marcos Bolados, Javier Parraguez (Esteban Paredes) y Pablo Mouche.

CAMBIO DE ESQUEMA

Eso sí, el técnico albo advirtió ayer que no descarta un cambio de sistema de juego ante Audax Italiano. “Está dentro de las posibilidades, pero no pasa necesariamente por el cambio de jugadores. A veces se mantienen los futbolistas y se modifica el esquema. Estamos viendo opciones”, sostuvo el entrenador.

Dijo que “Audax es un rival que nos supera y si no mantenemos el foco lo pasaremos mal, entonces lo importante es pensar en mejorar futbolísticamente y quedarnos con los tres puntos”.

La posible modificación táctica pasaría por una línea de tres en el fondo, soltando a Opazo como lateral volante y por la banda izquierda Suazo, con Rossi centralizado. Valdés sería el enganche para alimentar al tridente ofensivo.

AGRADECE

“ESPALDARAZO”

En otro tema, Salas agradeció el público respaldo que le brindó Blanco y Negro a través de su presidente Aníbal Mosa, ante las críticas y el rechazo de la hinchada por el discreto segundo semestre. “Se agradece el apoyo, que ya me lo habían dado, sobre todo la coherencia que hay con respecto a un proceso y a un proyecto. Hay objetivos a corto y mediano plazo, queda tiempo y pueden pasar muchas cosas. Sé donde estoy parado y haré lo mejor posible por mantenerme en Colo Colo muchos años más…”.

AUTOCRITICA

Salas también ensayó una autocrítica por la opaca segunda mitad de año que está cumpliendo el equipo. “Permanentemente trato de ver en qué estoy fallando. Un ‘mea culpa’ lo voy a hacer, pero siento que todavía falta mucho. Hubo situaciones que no las esperábamos, el tema de las lesiones… Me dejaría tranquilo ver un equipo intenso, que vaya hacia adelante y genere situaciones de gol mostrando también seguridad defensiva. Pero eso lo hemos mostrado sólo por momentos”, apuntó Salas.

“No hemos sido sólidos futbolísticamente. Cuando ganábamos en el primer semestre, hablábamos de los mejores segundos tiempos de Colo Colo. Hoy le damos vuelta a muchas cosas y claro que nos duele perder. Todo, eso sí, sin perder nuestra forma de jugar”.

“No veo un Colo Colo histérico ni inseguro. Veo un equipo que se desconcentra fácilmente y lo paga caro. El tema es estar concentrado desde el comienzo. Audax es un equipo directo y basa su accionar en el tema de la velocidad. No podemos darnos el lujo de estar desconcentrados cinco minutos”, complementó Salas.

22ª FECHA

Hoy

20,30: Everton – U. de Concepción, en el Sausalito.

Mañana

12,30: Coquimbo – Antofagasta, en el “Francisco Sánchez Rumoroso”.

15,00: U. de Chile – Palestino, en el Nacional.

17,30: Curicó – U. Católica, en La Granja.

20,00: U. Española – Iquique, en el Santa Laura.

Domingo 29

15,00: Audax Italiano – Colo Colo, en La Florida.

17,30: Cobresal – Huachipato, en El Salvador.

20,00: O’Higgins – La Calera, en Rancagua.

POSICIONES

1.- U. Católica 47 puntos.

2.- Audax Italiano 34.

3.- Colo Colo 33.

4.- Palestino 32 (dif. +9).

5.- Huachipato 32 (dif. +2).

6.- O’Higgins 31.

7.- La Calera 30 (dif. +6).

8.- Coquimbo 30 (dif. + 3).

9.- Cobresal 27 (dif. -5).

10.- U. Española 27 (dif. -8).

11.- Curicó 26.

12.- Iquique 23.

13.- Everton 22.

14.- U. de Chile 21.

15.- Antofagasta 20.

16.- U. de Concepción 19.