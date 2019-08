Salas: “No dimos un paso atrás…”

En la conferencia de prensa post partido, Mario Salas lamentó la derrota de Colo Colo. “No tuvimos las herramientas para romper la defensa del rival. No hemos encontrado la llave para generarnos ocasiones de gol”, partió comentando el entrenador albo, siempre “a la defensiva” frente a los requerimientos periodísticos.

El “comandante” no siente que su equipo está involucionando. “Pienso que hoy (ayer) no dimos un paso atrás… Lo que pasa es que estamos estancados y no podemos encontrar el triunfo”, agregó.

Acto seguido analizó: “Nos faltó precisión en el último pase. Por los costados de la cancha estuvimos bien, pero nos faltó calma a la hora de controlar el juego. Tuvimos mayor decisión que O’Higgins, pero no estuvimos acertados a la hora de controlar el juego. Hay que trabajar mucho para encontrarle la vuelta a lo que estamos pasando”.

TEMA COLECTIVO

El técnico de Colo Colo no apuntó a culpables. “Esto es colectivo. Todos estamos pasando por un mal momento y aunque nos reforcemos con un jugador en particular, no creo que cambie mucho el panorama. Debemos hacernos cargo de que las cosas no están funcionando y no están saliendo bien”.

“Durante la semana hacemos un buen trabajo, pero luego llega el día del partido y no nos salen las cosas. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que nos está fallando para poder solucionarlo y así salir de este mal momento”, complementó.

“Está claro que no encontramos las herramientas y las armas para batir al equipo rival. Son tres partidos sin hacer goles y partidos con errores puntuales que nos dejan con sabor amargo”, agregó.

CASO VALDIVIA

Jorge Valdivia retornó ayer a las canchas tras dos meses y medio ausente por lesión y se hizo expulsar casi al final del partido. “No tengo antecedentes de por qué le mostraron tarjeta roja. Lo hablaré con él en su momento y más calmado. Seguramente le dijo algo al árbitro, pero futbolísticamente Jorge es único y lo necesitamos”.

En cuanto al refuerzo que podría incorporar Colo Colo, Salas apuntó que “tiene que cumplir una función con las características de Carlos Carmona o Esteban Pavez, pero que también nos entregue salida. Redondeando, debería ser un volante más mixto”.

MAYNE-NICHOLLS

Por su parte, el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, expresó su preocupación por la mala racha que está hilando el cuadro albo, pero aclaró que no está en duda la continuidad de Salas. “No hay relación entre la derrota y que Mario (Salas) siga en el club. Siempre Marcelo (Espina, gerente deportivo) habla con él y no es tema de discusión su continuidad”.

Eso sí, el personero reconoció que “me preocupa que no hacemos goles. En tres partidos no hemos podido anotar. Quizás a Marcelo y a Mario les preocupa otra cosa, pero para mí, que el equipo no haga goles me genera inquietud”.