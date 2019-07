Salas: “No doy puestos de titular, es un tema que se gana día a día”

Mario Salas salió al paso de las especulaciones por la sorpresiva salida del portero Agustín Orión, quien el pasado miércoles puso fin de manera anticipada a su vínculo con Colo Colo, lo que generó rumores sobre posibles diferencias entre el meta y el técnico albo.

El golero fue dado de alta el sábado último tras largo tiempo ausente por lesión y el “Comandante” le habría comunicado que en adelante iba a ser el tercer arquero, detrás del titular Brayan Cortés y el suplente Darío Melo, lo que supuestamente generó un acalorado debate que detonó la decisión de Orión. Este, sin embargo, optó sólo por decir públicamente que la suya fue una “decisión personal”.

TITULARIDAD

“No voy a desclasificar nada de las conversaciones con mis jugadores, nunca. Ayer (miércoles) escuché la conferencia de Agustín y él habló de motivos personales, entonces no voy a referirme al tema. Simplemente tomó una decisión y dio el motivo”, partió comentando Salas en conferencia de prensa.

Si bien el DT insistió que “motivos personales” gatillaron la partida de Orión, acto seguido enfatizó que “yo no doy puestos de titular, es un tema que se gana día a día, domingo a domingo y vale para cualquier jugador…”.

APOYO DE REFERENTES

En la conferencia de despedida, el arquero estuvo acompañado por referentes del plantel como Esteban Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche, Matías Zaldivia, Jorge Valdivia y Carlos Carmona. Incluso, el capitán albo lanzó una frase que sembró especulaciones: “Hay cosas que quizás después se van a enterar…”.

Salas no se dio por aludido. “No me molestó, lo conversé con Esteban y entiendo muy bien lo que dijo. Pregúntenle a Esteban, él sabe por qué lo dijo”.

En la misma línea, descartó un quiebre en el camarín de Colo Colo. “Yo doy espacios para conversar y para que me digan las cosas, y no me han dicho absolutamente nada. Más encima hoy (ayer) entrenaron perfecto y ahora sólo estamos concentrados en el partido del domingo”, graficó el DT, aludiendo al choque contra Everton en el Monumental (18,30 horas, de nuestra región), por la fecha que cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional y que de paso pone fin al receso.

Salas cerró apuntando que “la salida de Agustín sin duda presenta algo especial porque es una persona que deja una huella y se nota su partida. Incluso, con la asistencia de compañeros a la conferencia hay una muestra de afecto. Pero más allá de eso, lo que nos tiene que motivar es el partido del domingo, así que damos vuelta la página sobre Agustín”.