Salas: “No tengo un sentimiento profundo por Universidad Católica”

Mario Salas (foto) habló ayer sobre cómo vive su regreso a San Carlos de Apoquindo, donde mañana Colo Colo visitará a la UC desde el mediodía por la fecha 25 del Campeonato Nacional, y dejó en claro que no le condiciona el hecho de haber sido bicampeón dirigiendo a los cruzados.

“No me olvido de Universidad Católica, pero no tengo ningún sentimiento que signifique algo profundo o reflexione mucho sobre lo que va a suceder, lo veré en el momento”, expresó el entrenador albo, agregando que “no me olvido que no me fui muy bien de la UC, tengo memoria para esas cosas, pero más allá de eso no me proyecto”.

En cuanto a su reencuentro con la hinchada estudiantil, el “Comandante” enfatizó: “No lo he pensado, más me importa mi presente y tiene relación con Colo Colo y mi relación con la hinchada y la gente del club”.

UN TRIUNFO

Salas se ilusiona con la posibilidad de ganar mañana en San Carlos. “Hay que seguir luchando, seguir peleando. Un triunfo nuestro el fin de semana puede significar algo bastante fuerte, hay que ver qué sucede”, comentó el DT de Colo Colo, elenco que escolta a lejanos 13 puntos a la UC.

De hecho, si Católica gana el clásico y Palestino no derrota a Unión Española, los cruzados gritarán campeón por anticipado. “No pensamos en eso, sólo en lo que podemos hacer en San Carlos. Sabemos que nos enfrentamos al equipo que mejor está jugando, un rival con mucho poderío, más allá que no estén algunos jugadores. Es un desafío hermoso, para nosotros y sería importante traer los tres puntos desde San Carlos”, apuntó.

“Lo pongo en relación a lo que pasó con Universidad de Chile (victoria alba 3-2), por el entorno y el medio, va a ser hermoso, un partido lindo. Más que motivarnos a que Católica no salga campeón, nos motiva el entorno y el partido, distinto a la importancia que tiene para ellos”, sostuvo el DT colocolino, enfatizando que el clásico será “intenso y lo preparamos con la intención de ganarlo”.

CONFLICTOS

En otros temas relacionados con la interna del cuadro albo, Salas prefirió “gambetear” las preguntas de los periodistas. Por ejemplo, sobre la fuerte discusión que protagonizaron los albos Pablo Mouche y Carlo Villanueva durante el partido ante Huachipato a mitad de semana, dijo que “ellos ya lo conversaron” y sobre su relación con Jaime “Pajarito” Valdés, sostuvo que es “profesional”, sin aclarar si existe o no un distanciamiento entre ambos.