Salas ordena entrenar en Fiestas Patrias y Morón cree que “puede enderezar el barco”

Luego del duro revés en el sur ante el colista Universidad de Concepción (1-3), con la pérdida del segundo puesto como consecuencia, el plantel de Colo Colo no tendrá descanso durante Fiestas Patrias por expresa orden del técnico Mario Salas.

Pese a que el elenco “popular” recién volverá a jugar el domingo 29 de septiembre a las 15 horas ante Audax Italiano en La Florida por la 22ª fecha del Campeonato Nacional, el DT de los albos decidió intensificar las prácticas para corregir el discreto segundo semestre que han tenido.

Así, entrenarán hoy, mañana y este jueves 19, justo los días en que el país entero estará en plena celebración. El plantel descansará del viernes 20 al domingo 22 para retornar a los trabajos al día siguiente.

MALA RACHA

Los albos acumulan dos derrotas seguidas y tres encuentros sin ganar en el Campeonato Nacional, razón por la que están ahora terceros a lejanos 14 puntos del líder Universidad Católica. Precisamente, su próximo rival, Audax, es el nuevo escolta a 13 unidades de los cruzados.

La crisis de Colo Colo preocupa aún más por el hecho de haber caído el pasado domingo ante un cuadro del “Campanil” que acumulaba 11 partidos sin triunfos.

Hilando más fino, hasta el receso por la Copa América los albos estaban segundos a sólo 4 puntos de la UC. Pero una vez reanudado el torneo, de 7 partidos jugados los albos sólo ganaron uno, frente a Unión Española. Dos empates y cuatro derrotas completan su negativo registro en esta segunda mitad del año: un paupérrimo 23,8% de rendimiento con apenas 4 goles convertidos, siendo que en la primera rueda convirtieron 21 dianas y fueron una de las delanteras más efectivas.

SALAS TAMBALEA

Mientras tanto, la hinchada ya pide la cabeza de Salas, cuyo concepto ofensivo que tanto pregona sólo se ha visto a cuentagotas, con un fútbol predecible, sin profundidad y endeble atrás.

Estos son los resultados de Colo Colo durante el segundo semestre en el Campeonato Nacional:

Colo Colo 0 – Everton 0.

Colo Colo 0 – Curicó 1.

O’Higgins 1 – Colo Colo 0.

Colo Colo 1 – U. Española 0.

Palestino 2 – Colo Colo 2.

Colo Colo 0 – Cobresal 2.

U. de Concepción 3 – Colo Colo 1.

¿SUENA RIBERA?

Mientras tanto, Juan José Ribera, técnico de Audax Italiano, desmintió ayer haber tenido contacto con los dirigentes de Blanco y Negro para reemplazar al cuestionado Mario Salas. “No he tenido ninguna conversación y tampoco la tendría. Estoy con club, respeto mucho a Audax y segundo, está Mario (Salas) en Colo Colo, y uno es respetuoso de toda la gente que tiene trabajo. No he tenido conversaciones con nadie de ningún club”, aclaró Ribera a Fox Sports Chile.

Agregó que sólo tuvo contacto con Marcelo Espina, gerente deportivo de los albos, “a comienzos de año y fue para hacer un amistoso que jugamos en el Monumental”.

MORON LO BANCA

Daniel Morón (foto superior derecha), histórico portero de Colo Colo que actualmente se desempeña como directivo de Blanco y Negro, salió al paso de los rumores y aseguró que la continuidad de salas no está en discusión, tal como ya lo habían manifestado el presidente Aníbal Mosa y también Espina.

“Yo no conozco el éxito que no haya venido detrás de un trabajo. Creo en los procesos y creo también que las evaluaciones hay que hacerlas en los momentos que correspondan y hoy no es el momento de hacer evaluaciones”, apuntó.

“Tengo claro que a ninguno de los que somos hinchas de Colo Colo nos agrada este momento, pero a Mario yo lo veo bien preocupado, como líder de un equipo tan importante. Ven que las cosas no salen y se le responsabiliza porque quizá el entiende que su mensaje no está llegando de la forma que corresponde, pero sí lo veo con la energía para poder enderezar el barco”, añadió.

Apuntando al superclásico del 5 de octubre contra Universidad de Chile en el Monumental, Morón reconoció que “con ocho meses de Mario al mando de Colo Colo estamos a la espera de que esto cambie para bien y qué mejor sería ante nuestro clásico rival”.

LA “U” TIENE “18”

Más complicada aún es la situación de la “U”, que está apenas un punto arriba de la zona de descenso directo cuando quedan nueve fechas para el epílogo.

Claro que el técnico Hernán Caputto fue un poco más flexible que su colega albo y le dio descanso al plantel azul mañana y el jueves 19, para retornar a las prácticas el viernes 20 y sábado 21.

La “U” volverá a las canchas el 28 de septiembre cuando reciba a Palestino a las 15 horas.

UC RELAJADA

Distinta es la realidad de Católica, que ya inició unas breves vacaciones. Los cruzados tendrán libre hasta el jueves, luego entrenarán viernes y sábado, para volver a tener libre el domingo.

El lunes 23 la UC comenzará a preparar la visita a Curicó (sábado 28 a las 17,30 horas), sabiendo que la “cuenta de ahorro” en la tabla le permite darse algunas licencias y así lo entendió el técnico argentino Gustavo Quinteros, quien aprovechará estos días para viajar a su país.