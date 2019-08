Salas reconoce que volante argentino-chileno es opción para reforzar a Colo Colo

La lesión de Carlos Carmona cambió los planes de Blanco y Negro, que había anunciado a través de su gerente deportivo Marcelo Espina el cierre del plantel albo sin refuerzos de cara al segundo semestre.

“Estamos en un escenario distinto al del domingo pasado. Habíamos adoptado una postura de mantenernos con el mismo plantel, pero la lesión de Carlos (en el partido que perdieron 0-1 frente a Curicó) nos abre posibilidades. Lógicamente se estudia si un refuerzo será necesario, pero el escenario es distinto, ya que la lesión de Carlos lo amerita”, declaró el DT, refiriéndose al desgarro que sufrió el volante cerca de la cadera izquierda y que lo tendrá un mes inactivo.

CONDICIONANTES

“Hay muchas cosas que influyen, como el presupuesto, la duración del contrato, cómo es la cantidad y calidad de jugadores que hay en el medio para ir por ellos… Influyen un montón de cosas, así que no sería tan tajante, pero sí, se abren opciones. Tenemos un cupo de extranjero también”, agregó el “Comandante”.

Aclaró que, probablemente “no llegue un jugador con las características de Carlos (Carmona) o Esteban (Pavez, quien emigró al fútbol árabe)… Entendemos que necesitamos un jugador ahí por un tema cualitativo y también cuantitativo, pero nos abrimos un poco en lo de las características del futbolista que será elegido”.

LEONARDO GIL

El mediocampista de contención Leonardo Gil (foto), un viejo anhelo de Jorge Sampaoli cuando dirigía a la “Roja”, está en la carpeta de ByN.

El volante de Rosario Central, de 28 años, es oriundo de Río Gallegos y tiene familia en Puerto Natales. De hecho, su lazo con nuestro país le valió obtener la doble nacionalidad y por ello cada cierto tiempo suena incluso en la Selección Chilena.

“Lo conozco, pero hay varias opciones, no podría decir que es la única… Estamos viendo opciones de jugadores que han trabajado en esa posición y algunos que tienen características para hacerlo, pero que se han desarrollado en otras posiciones”, se limitó a comentar Salas. El “Colorado” está tasado en 2 millones de dólares.

TEMA VALDIVIA

Junto con ratificar que Esteban Paredes ya está en condiciones de ser titular (partió en la banca el domingo pasado contra Curicó), Salas se refirió a las palabras de Jorge Valdivia, quien el pasado miércoles comentó que ByN aún no le habla sobre una posible renovación del contrato que expira a fin de año. “Me gustaría que siguiera, pero no me corresponde hablar a mí”, apuntó el DT de Colo Colo, subrayando que “no soy amigo de los jugadores”.

Consultado si el “Mago” será considerado para el partido de este domingo contra O’Higgins en Rancagua (16 horas, de Magallanes) luego de dejar atrás sus problemas físicos, el entrenador enfatizó: “No sé si va citado, todavía faltan dos entrenamientos… Pero puede cambiar eso. Vamos a tener que esperar hasta el sábado, como con todos los jugadores. Puede pasar cualquier cosa”.

POSIBLE “ONCE”

De acuerdo a la página dalealbo.cl, Salas apostaría por la siguiente formación ante O’Higgins: Brayan Cortés; Oscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald de la Fuente; Branco Provoste, Gabriel Suazo; Jaime Valdés; Gabriel Costa, Esteban Paredes y Pablo Mouche.