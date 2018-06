Sampaoli abatido: “No leí el partido como correspondía”

Abatido se mostró Jorge Sampaoli en la conferencia de prensa post derrota ante Croacia. “Yo soy el responsable, la clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías, con el plan del partido… No creo considerable, humano ni real culpar a Caballero”, partió asumiendo el entrenador de Argentina.

“La responsabilidad es toda mía porque yo soy el conductor del equipo. En esa realidad no pudimos encontrar sociedades que hubiesen dado rédito para aprovechar a Leo (Messi)”, agregó.

“Después de la desgracia del primer gol nos costó mucho todo, se quebró el partido emocionalmente para nosotros y de ahí no tuvimos argumentos futbolísticos para revertir las cosas”, sostuvo el DT, añadiendo que “todo lo que le sucede al equipo en relación a la merma del rendimiento de un montón de jugadores tiene que ver con mi conducción”.

SU PEOR REVES

El entrenador de la “Albiceleste” confesó que la derrota de ayer es la más dura que ha sufrido en su carrera. “Hace mucho tiempo que no me tocaba esto tan doloroso como entrenador y me tocó ahora con la camiseta de mi país”.

“No sé si el sentimiento es de vergüenza, pero sí tenemos mucho dolor por no haber estado a la altura de lo que quería el pueblo argentino. Los jugadores están muy mal, estábamos muy ilusionados de pelear el primer lugar y de clasificar, pero esto nos aleja y nos deja muy adoloridos a todos”, complemento.

Sampaoli ensayó una arenga de cara al último partido contra Nigeria. “Hay que esperar y apostar todo a la mínima posibilidad que quede”, enfatizó, pero acto seguido habló como si ya se hubiese dado por vencido: “El proyecto no prosperó y si eso pasa es muy difícil… Tengo mucho dolor por esta derrota, presentíamos que iba a ser un partido de despegue, pero no lo fue… No leí el partido como correspondía”.

“Pido disculpas por esta actuación, tenía tanta ilusión como el hincha y por eso estoy muy dolido con este resultado. Intenté hacer lo mejor posible, pero no he encontrado la posibilidad de dar lo que los jugadores quieren”, cerró el casildense, quien tras el tercer gol croata fue insultado duramente desde la tribuna por hinchas argentinos que se acercaron al sector de la banca e incluso le lanzaron una botella de agua que le dio en la cabeza, sin consecuencias físicas para el entrenador.

“KUN” AGÜERO

En otro tema, la prensa argentina se hizo eco de un supuesto distanciamiento entre Sampaoli y el ariete Sergio “Kun” Agüero tras el partido de ayer.

Un periodista le pidió al delantero su opinión por los dichos del DT respecto al “proyecto que no prosperó” porque supuestamente (en palabras del profesional de prensa) “los jugadores no se adaptaron a la idea del entrenador”. Y Agüero lanzó molesto: “Que (Sampaoli) diga lo que quiera…”.

Graficando el desconcierto del camarín argentino, Javier Mascherano se limitó a comentar: “El golpe es muy fuerte. No logro encontrar la claridad para decir qué faltó…”.