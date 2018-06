“Sampaoli, ¿por qué Argentina no juega como Chile o la ‘U’…?”

Argentina, que apenas igualó 1-1 con Islandia en el debut, tiene hoy un partido crucial para sus pretensiones de avanzar a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Por la segunda fecha del grupo “D”, los dirigidos de Jorge Sampaoli enfrentarán a partir de las 15 horas (de Magallanes) a la siempre complicada Croacia, que viene de superar a Nigeria con autoridad (2-0).

Para el casildense, el choque contra los eslavos es “de vida o muerte”. Y lo sabe. Por eso ayer fue literalmente “interrogado” por la prensa trasandina en la conferencia de prensa.

COMPARACION

El periodista de radio La Red, Gustavo Yarroch, no anduvo con rodeos y le hizo una pregunta “al hueso” que hizo sudar frío a Sampaoli.

“Equipos tuyos como Chile, como la ‘U’ de Chile (2011-2012), como el Sevilla, se caracterizaron mucho por el funcionamiento, por una característica determinada del juego. ¿Por qué crees que a esta selección argentina le falta continuidad de eso?… ¿por qué se ve a cuentagotas el funcionamiento que vos pretendés?…”, preguntó Yarroch.

Así respondió Sampaoli: “Me parece que la selección argentina, por el paso de diferentes entrenadores, ha jugado de otra forma… Estamos en la selección con poco tiempo de trabajo, con jugadores que vienen de diferentes clubes. Para establecer una forma colectiva que nos identifique no hay un tiempo determinado, sino características para organizar en muy poco tiempo la posibilidad de esa organización (…)”.

Y agregó: “Uno se va acomodando como entrenador a la realidad que tiene y progresivamente encuentra facetas que se identifiquen con tu manera de jugar, relacionadas con las características de los jugadores. Lo que se busca hoy es que la esquematización no tape la condición del talento”.

ANTE CROACIA

“Mañana (hoy) veremos cómo se desarrolla el juego para ver qué resultado nos conviene. Vamos a buscar ganar el partido desde el primer minuto de manera intensa. Estamos muy confiados en eso”, afirmó el DT respecto al partido contra Croacia, asegurando que “vinimos acá por algo y vamos a tratar de no pasar inadvertidos”.

“ONCE” PROBABLE

Sampaoli declinó adelantar la oncena para esta tarde. “El equipo no lo doy porque no lo tengo definido y no se lo di a los jugadores”, dijo el entrenador, acotando que “en la planificación ya habíamos pensado que este partido merecía una variante en el sistema”.

En la misma línea confirmó que habrá “cambios de nombres propios que tienen que ver con ese sistema”.

Según la prensa argentina, el de hoy será el partido número 13 de la “Era Sampaoli” y el entrenador utilizará la 13ª formación distinta.

A priori, salen de la titularidad Marcos Rojo, Lucas Biglia y Angel Di María para permitir el ingreso de Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Cristián Pavón.

La probable formación argentina sería con Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, Pérez, Acuña; Messi, Pavón (Meza); y Agüero.

Por su parte, el técnico de los croatas, Zlatko Dalic, anuncia a Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Badelj; Brozovic, Modric, Perisic; y Mandzukic.

PERU – FRANCIA

En el marco de la segunda fecha del grupo “C”, Perú desafiará hoy a Francia desde el mediodía (hora magallánica) y Dinamarca se medirá con Australia más temprano (9,00).

El cuadro danés superó en el debut a Perú por la cuenta mínima, en tanto los galos vencieron 2-1 al elenco australiano.

Ricardo Gareca, técnico argentino de los incaicos, apostaría hoy por una oncena encabezada por el goleador y capitán Paolo Guerrero, quien sólo jugó el segundo tiempo en el debut debido a problemas físicos. Jefferson Farfán sería el damnificado.

La alineación probable de Perú contempla a Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Yotún, Aquino, Carrillo, Flores, Cueva; y Guerrero.