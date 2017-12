Sampaoli y sus polémicas

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, expresó “sus más sentidas disculpas a la sociedad” luego del incidente que protagonizó el 24 de diciembre, en el cual se vio envuelto en una polémica con efectivos de la Policía en Casilda, su pueblo natal.

“Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre, a la salida del casamiento de mi hija en Casilda”, dijo el ex DT de la “Roja” a través de un comunicado publicado por la Afa.

“El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias. Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas”, prosiguió Sampaoli.

“Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda. Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana”, continuó.

“El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo”, terminó Sampaoli.

El entrenador se enfrascó en una polémica discusión con un inspector de vialidad en Casilda, quien controló el vehículo en el que se trasladaba junto a otras siete personas.

En tanto, los medios trasandinos tampoco quedaron ajenos a las violentas reacciones del entrenador, incluso luego de haber encarado a los policías. “A Sampaoli lo tuvieron que frenar para que la discusión no se potenciara”, publicó Olé, mientras que Clarín aseguró que “amigos y familiares que lo acompañaban lograron, con bastante esfuerzo, tranquilizarlo y alejarlo a pie. Incluso, se ve a Samapoli empujando a una de las personas que intentaba ayudarlo”.

POLEMICAS

Las polémicas que han marcado la carrera de Sampaoli son varias. Algunas de las conocidas son las siguientes:

Sampaoli había renovado hasta el 2013 en Universidad de Chile pero en octubre de 2011 fue captado conversando con el ese entonces presidente de la ANFP, Sergio Jadue, lo que causó la molestia de Claudio Borghi, técnico de la Roja en aquel momento. Un año después, el ex DT azul se hizo cargo de la Selección, tras el despido de Borghi, mientras que Azul Azul declinó a cobrar la cláusula de salida por expresa petición del casildense.

El 3 de diciembre de 2012 inició su periodo en la Roja, con la que clasificó a Brasil 2014 y logró la Copa América 2015. Sin embargo, el éxito se vio opacado por los problemas que Jadue tuvo debido a la corrupción de la que es objeto de investigación y por la cual es procesado.

En medio de su estadía, Sampaoli mejoró su contrato de trabajo gracias a los buenos resultados. Sin embargo, y ya con el deseo confeso de partir, comenzó a exigir su término de contrato a la nueva directiva de Arturo Salah, terminando su vínculo el 19 de enero de 2016. Eso sí, con juicios y demandas de un lado y otro.

Sampaoli fichó en Sevilla en junio de 2016. Su campaña de inmediato destacó por los buenos resultados. Incluso sonó con fuerza para ser reemplazante de Luis Enrique en Barcelona.

Cuando apareció como opción en Argentina, el club andaluz emitió un comunicado en el que afirmó que era “impresentable” que la Afa pactara una reunión con un técnico con contrato hasta 2018.

Finalmente, el entrenador dejó España para tomar la Selección argentina, donde espera obtener el Mundial de Rusia. Hoy, eso sí, se opina de otra cosa.

EN CHILE

A todo esto, Jorge Sampaoli llegó ayer a Santiago para participar en una reunión con hinchas de la Universidad de Chile y conmemorar su pasóopor la “U” y la obtención de la Copa Sudamericana.