Sánchez y Vidal entre los 100 mejores del mundo

Alexis Sánchez y Arturo Vidal fueron incluidos en el ranking de los cien mejores del mundo 2017.

Este listado fue elaborado por el diario inglés The Guardian haciendo una consulta a 169 expertos de 63 países para elegir a los 100 más destacados futbolistas de 2017.

El jurado, donde figuran ex estrellas como Ronaldo, Hernán Crespo, Javier Zanetti y Patrik Andersson, posicionó al delantero chileno del Arsenal en el lugar 32. Mientras que el volante del Bayern Munich quedó en la 66° posición.

El ranking lo lideran Lionel Messi , Cristiano Ronaldo y Neymar.

RANKING

1.- Lionel Messi (Barça).

2.- Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

3.- Neymar Jr (Barça/PSG).

4.- Kevin de Bruyne (Manchester City).

5.- Harry Kane (Tottenham Hotspur).

6.- Luka Modric (Real Madrid).

7.- Robert Lewandowski (FC Bayern).

8.- Kylian Mbappé (AS Mónaco/PSG).

9.- Toni Kroos (Real Madrid).

10.- Eden Hazard (Chelsea).

11.- Sergio Ramos (Real Madrid).

12.- Isco (Real Madrid).

13.- Edinson Cavani (PSG).

14.- Paulo Dybala (Juventus).

15.- Luis Suárez (Barça).

16.- Gianluigi Buffon (Juventus).

17.- N’Golo Kanté (Chelsea).

18. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

19. Marcelo (Real Madrid).

20.- Sergio Agüero (Manchester City).

21.- Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund).

22.- Mohamed Salah (Roma/Liverpool).

23.- David de Gea (Manchester United).

24.- Philippe Coutinho (Liverpool).

25.- Christian Eriksen (Tottenham Hotspur).

26.- Dani Alves (Juventus/PSG).

27.- Dries Mertens (Napoli).

28.- Casemiro (Real Madrid).

29.- Andrés Iniesta (Barça).

30.- Paul Pogba (Manchester United).

31.- Dele Alli (Tottenham Hotspur).

32.- Alexis Sánchez (Arsenal).

33.- Mauro Icardi (Inter de Milan).

34. Gonzalo Higuain (Juventus).

35.- Jan Oblak (Atlético).

36.- Sadio Mané (Liverpool.)

37.- Romelu Lukaku (Everton/Manchester United).

38.- David Silva (Manchester City).

39.- Gabriel Jesús (Manchester City).

40.- Manuel Neuer (FC Bayern).

41. Radamel Falcao (AS Mónaco).

42.- Marco Asensio (Real Madrid).

43.- Edin Dzeko (Roma).

44.- Lorenzo Insigne (Nápoles).

45.- Leonardo Bonucci (Milan).

46.- Sergio Busquets (Barça).

47. Alvaro Morata (Chelsea).

48.-Marco Verratti (PSG),

49.- Thiago Alcántara (FC Bayern),

50.- Gareth Bale (Real Madrid),

51- Karim Benzema (Real Madrid),

52.- César Azpilicueta (Chelsea),

53.- Naby Keïta (RB Leipzig)

54.- Timo Werner (RB Leipzig)

55. Marc-André Ter Stegen (Barça),

56.- Giorgio Chiellini (Juventus),

57.- Ivan Rakitic (Barça),

58.- Gerard Piqué (Barça),

59.- Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund/Barça),

60.- Zlatan Ibrahimovic (Manchester United),

61.- Leroy Sané (Manchester City),

62.- Raheem Sterling (Manchester City).

63.- Diego Godín (Atlético de Madrid).

64.- Joshua Kimmich (FC Bayern).

65.- Thibaut Courtois (Chelsea).

66.- Arturo Vidal (FC Bayern).

67.- Mesut Özil (Arsenal).

68.- Diego Costa (Chelsea/Atlético de Madrid).

69.- Emil Forsberg (RB Leipzig).

70.- Mats Hummels (FC Bayern).

71.- Ciro Immobile (Lazio.).

72.- Radja Nainggolan (Roma).

73.- Samuel Umtiti (Barça).

74.- Nemanja Matic (Manchester United)

75.-Marcus Rashford (Manchester United).

76.- Thiago Silva (PSG)

77.- Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

78.- Keylor Navas (Real Madrid).

79.- Arjen Robben (FC Bayern).

80. Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid).

81.- Hugo Lloris (Tottenham Hotspur).

82.- Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur)

83.- David Luiz (Chelsea).

84.- Bernardo Silva (AS Mónaco/Manchester City).

85.- Miralem Pjanic (Juventus).

86.- Dani Carvajal (Real Madrid)

87.- Thomas Lemar (AS Mónaco).

88.- Koke (Atlético de Madrid).

89.- Jordi Alba (Barça).

90.- Alex Sandro (Juventus).

91.- Fabinho (AS Mónaco).

92.- Henrikh Mkhitaryan (Manchester United).

93.- Cesc Fabregas (Chelsea).

94.- David Alaba (FC Bayern)

95.- Raphaël Varane (Real Madrid).

96.- Jamie Vardy (Leicester).

97.- Benjamin Mendy (AS Mónaco/Manchester City).

98.- Mario Mandzukic (Juventus).

99.- Adrien Rabiot (PSG).

100.- Angel di María (PSG).