Sandro Goic, el piloto más ganador en el Gran Premio

Para todos los amantes del Gran Premio de Tierra del Fuego este fin de semana es de tristeza, amargura y nostalgia porque se debería haber disputado la 47ª edición de la carrera y por los motivos ya archiconocidos sabemos que fue aplazado para agosto del próximo año.

Independiente del sentir de los habitantes de Porvenir y Río Grande, para quienes esta carrera es uno de sus máximos orgullos, también los pilotos y navegantes que tradicionalmente participan de la prueba lamentan la suspensión de una carrera para la que prácticamente se trabaja todo el año.

Uno de ellos es Sandro Goic, el piloto que sin duda se ha subido más veces al podio en el Gran Premio, con cuatro victorias en la categoría “A” (1999, 2001, 2002 y 2003) como navegante de Pablo Capkovic, con quien obtuvo la única copa “Challenger” que tienen los chilenos.

Posteriormente, ya en su faceta de piloto, sumó otros tres triunfos en la serie “B” (2006, 2009, 2011), los dos primeros junto a Víctor “Cato” Mallada como navegante y el tercero con el argentino Martín Verón de acompañante.

A lo anterior, considerando que se premia hasta el sexto lugar en la general, se suman un segundo lugar en su debut con Capkovic en la serie “A” el ‘98, tercero el 2005 en la “B”, cuarto el 2010 también en la “B”, quinto el 2012 en la “B” y sexto el 2000 en la serie “A”.

IMPRESIONANTE

PALMARES

Impresionante es la vitrina que presenta Sandro, con doce podium más una “Challenger” en dieciocho participaciones, sin considerar los trofeos obtenidos por primeros, segundos o terceros lugares en las etapas. Sin duda es uno de los pilotos más exitosos de todos los que han actuado en la historia de la prueba.

“La verdad es que deberían ser cuatro victorias como piloto, pero me descalificaron en una. Si tomas en cuenta todas las veces que corrimos con Pablo (Capkovic), nos subimos al podio como primeros, segundos o terceros, y en el Samara igual en todas nos subimos al podio, ya sea primero, segundo o tercero”, comienza señalando Sandro.

No recuerda bien la cantidad de participaciones que tiene en el Gran Premio, pero cree que son cerca de veinte, “no me acuerdo mucho, ni siquiera los años que gané. Sólo recuerdo que el último triunfo fue el año en que falleció mi papá. Hicimos la carrera en honor a él y la ganamos con Martín (Verón) de punta a punta el 2011”.

El triunfo del ‘99 fue con un Toyota Starlet y los del 2001, 2002 y 2003 fueron con un Daewoo Tico, mientras que las victorias como piloto las hizo con un Lada Samara.

El 2007, a pesar de ganar la general en la “B”, sufrió una controvertida descalificación donde consideraron en la revisión técnica que unos pernos de soporte del carburador estaban fuera de la norma, “si ganábamos por segundo año íbamos por la ‘Challenger’ al siguiente. Después el 2008 nos fuimos de la categoría y volvimos el 2009 para ganarla de nuevo, sino también íbamos a tener la ‘Challenger’”.

HACER MUY

BUEN TRABAJO

Para nada es fácil sumar la gran cantidad de buenos resultados en una carrera que se considera como la más exigente y difícil de completar.

Al respecto Goic comenta que “lo importante es un muy buen trabajo, mecánicamente y estructuralmente. Preparar un auto para correr la Hermandad, donde muchos arman autos para correr rápido. Nosotros igual, íbamos a lo que podíamos e igual ganamos carreras de punta a punta con el Samara, pero principalmente tienes que preparar un auto para llegar y que no te falle. Muchos han ido ganando gran parte de la carrera y han roto una piola del acelerador, por ejemplo”.

“Esto no es suerte. Finalmente el que cruza la meta en el primer lugar es el que gana, no necesariamente el que fue más rápido. Puedo hacer un auto muy rápido, con el que iba limpiándolos a todo y en los últimos diez kilómetros me retiro, pero el auto nunca pasó por la revisión y quedó la duda si estaba o no en regla”.

Para Sandro una parte muy importante del éxito alcanzado fue gracias al trabajo de su padre Rodolfo (“Cacho”), quien fue un permanente motivador en su carrera deportiva.

“Tanto la gente de Pablo como nosotros teníamos grandes equipos. Estaba ‘Cato’ (Mallada), su familia, la mía, mi papá que nos hacía los abastecimientos, que trabajaba durante todo el año para poder arreglar el auto, bien prolijo, bien ordenado y no solamente eso, porque no sacas nada de tener un auto que llegue de punta a punta si tampoco va rápido, la verdad es un todo”.

“También hay que ser frío. Si te pasó un ‘viejo’ no tienes que volverte loco y matarte, igual hay que tener un poco de suerte pero no es tanto, más importante es si llevas bien tu tema como si hay una curva donde todos se sacan la mugre yo no la voy a pasar a fondo”.

“Hay que trabajar el tema, hay que tener una buena base, una buena escuela, en ese sentido yo por lo menos no tuve problemas, tuve una buena escuela junto con Pablo, mi papá trabajó de mecánico toda la vida entonces las cosas las hacía prolijitas”.

POR SIEMPRE

TUERCA

“Siempre he sido tuerca. Yo viví en Cullen porque mi papá trabajaba en Enap y en mis tiempos mozos la carrera pasaba por Chillán, a cuatro kilómetros de Cullen, y nosotros íbamos todos los años a ver la Hermandad, desde muy niño, nunca me perdí una edición como espectador, además en mi familia todos mis tíos, mis abuelos, todos corrían en auto. Creo que las cosas te atraen igual, también uno tiene que tener algún don y en ese sentido yo no me considero una mala persona para manejar”.

“Muchos dicen que las carreras a algunos les llegan, yo considero que no, las carreras se ganan y yo las he buscado, a mí no me las han regalado. Si vemos un poco más atrás, creo que soy el único tres años campeón de la Monomarca Chevette, después me fui a la T. C. 1.300 con dos vicecampeonatos sin haber corrido nunca en esa categoría, fui a Natales y gané, además allá también gané la ‘Challenger’, fui a correr a Buenos Aires con Hernán (Zanetti), he estado metido en el tema y he aprendido de mucha gente y creo también haberle enseñado a algunas personas”, argumenta Sandro.

“No es muy simpático lo que voy a decir, pero vengo corriendo desde el siglo pasado, en la época de los ‘90, corrimos el ‘98 y ‘99 donde de Chile íbamos diez o quince ‘viejos’ y uno sólo era de Punta Arenas y éramos nosotros. Vivimos el estar a las 6 de la mañana muertos de frío, todo el día trabajando sin dormir y a los días de hoy no es mucha la diferencia a pesar de que los autos son diferentes, no te voy a decir que son más rápidos porque me acuerdo, por ejemplo, haber visto Jorge Recalde y no iba a 20 por hora, hay gente que iba muy fuerte y con mucha menos seguridad que ahora”.

“Nosotros dimos un impulso para que otros pilotos se sumaran y nos dimos cuenta que se podía. Recuerdo que en la última con el Tico, cuando nos llevamos la ‘Challenger’, en la entrada de Flamencos había un montón de pilotos chilenos ayudándonos para que pasemos, estaba lleno, en esa época ya habían como 120 autos y la primera vez que fuimos éramos sólo 50 pilotos y la mayoría argentinos. Creo que Pablo dio el impulso que sí podíamos llegar a competir”.

MANTENER

EL ORIGEN

Sandro considera que la carrera debe mantenerse como en su origen, “me parece que la gente es la que ha cambiado, han tratado de hacerlo de una manera diferente. Para mí el Gran Premio de la Hermandad siempre tiene que ser igual, sino ya no es el Gran Premio. Esta carrera es de bandera a bandera, ese es el Gran Premio. Si alguien quiere correrla en especiales, perfecto, hagan su carrera con especiales o el rally de la Hermandad y corran a su manera, pero el Gran Premio tiene su ‘caché’, y es ése”.

También hace una comparación de sus inicios a la actualidad, “cuando yo partí lo hice con una hoja de ruta bastante ‘triste’, pero sí la empezamos a usar. Hubo una gran diferencia entre la primera vez y cuando ganamos la ‘Challenger’, que la ganamos con hoja de ruta bien prolija, y anduvimos muy rápido”.

“Hoy día, para que te lo voy a decir, el navegante es fundamental. Si quieres ir a ganar tienes que ir preparado. Si quieres ir a dar la vuelta, como muchos lo hacen, puedes ir con un mecánico o quien sea. El problema es que ahora está demasiado competitivo, y eso es bueno pero se pierde un poco el sentido de la Hermandad, extraño un poco la hermandad entre los pueblos”.

Ante los cambios que viene sufriendo la ruta en las últimas ediciones también tiene su opinión, “es triste que vayan a pavimentar gran parte de la ruta, pero creo que se puede mantener la carrera, lo que pasa es que la gente tiene que aterrizar un poco, siento que la modernidad igual la puede estar matando, pero creo que se puede seguir efectuando porque existen los caminos”.

“Por decirte algo, cuando hagan el camino pavimentado hacia Onaissin tendrán que hacer uno alternativo para transitar y ese podría ser una opción para después correr la Hermandad. El tema es proponérselo”.

DEMASIADAS

EXIGENCIAS

Pero sus dudas respecto a la continuidad van por otro lado, “creo que el Gran Premio no va a durar mucho tiempo porque está teniendo demasiadas exigencias, que incluso en el mundo entero no se pueden cumplir”.

“Vemos que corren el Dakar, donde hay mucha plata, y tienen veinte helicópteros, 55 mil camiones, doctores, hospitales y los accidentes ocurren igual. Acá no corre mucha plata pero es lo mismo. Si quieren tener 10 ambulancias no las van a tener porque en Punta Arenas no hay 10 ambulancias para ir a una carrera de autos. O la dejan correr como hace 20 años o la terminarán matando. Esta es una opinión totalmente personal”.

“Las motos corren así, vas a correr la ‘Cuesta del Gallo’ donde te sacas la ‘cresta’ y no te ve nadie y los organizadores te dicen: ‘las medidas de seguridad son estas, quieres correr, si, firma acá es tú responsabilidad’ porque es imposible tener cinco helicópteros, veinte ambulancias y diez unidades de rescate, porque no existen. Para mí eso es lo que está matando la Hermandad”.

“Imagínate toda la gente que ha fallecido de aquí a Natales, no podríamos viajar porque no disponemos de hospitales cada 10 kilómetros, pero se sigue viajando. Claro, se puede decir que nosotros vamos corriendo, si pero con butacas especiales, cintos especiales, jaula, casco y un montón de seguridad más. ¿En estos años de Hermandad cuántos fallecidos tenemos?: lamentablemente sólo Francisco ‘Paco’ Puget y Elvy Garay”.

Sobre sus mejores recuerdos de su participación en el Gran Premio, no tiene grandes preferencias, “en el momento que me bajaron la bandera el ‘98 yo estaba tan emocionado de haber largado el Gran Premio, que lo consideré un gran premio y además nos fue bien, luego la primera victoria, la ‘Challenger’ también fue una de las cosas mas importantes que he tenido en mi vida, y eso que sólo era el navegante, y cuando gané la primera vez como piloto, imagínate la alegría. Para mí son todas importantes”.

“Bueno, también la última victoria del 2011 que se la dedicamos a mi viejo, porque me preparaba siempre el auto y lo tuvimos que hacer nosotros, quizás no tan prolijo como él, pero nos fue súper bien con Martín (Verón), ganamos de punta a punta y fue un premio para mi papá más que nada”.

“La verdad es que todos los triunfos para mí son buenos, haber ganado en la general de Natales, haber salido campeón en la Monomarca en la época de cuarenta y cinco autos en la largada, haber ido a correr a Buenos Aires, para mí todos son premios”.

LAMENTA

SUSPENSION

La ausencia de competencia este año igual lo lamenta, “los que tenemos un poco más de pasión, no haber corrido este año es triste, me pasó una vez, y tener que esperar un año para volver a correr es súper triste, pero el próximo año van a venir con muchas más ganas de correr, eso yo creo que va siendo positivo, cada uno tiene su opinión y creo que esta carrera no debieron haberla suspendido, debieron haberla aplazado, o con otras condiciones”.

“En todo el mundo se están moviendo, hasta en Santiago están más adelantados que nosotros y eso que partieron despues con el tema del Covid-19. Si no es porque hay un brote en Río Grande se iba a correr rally Apitur este fin de semana. Eso significa que podía haberse corrido si la gente hubiese sido ordenada. Ya la suspendieron y no hay nada que hacer”.

“Ojalá la Hermandad siga siendo el Gran Premio que fue toda la vida. Ojalá no se pierda en el tiempo esta gran carrera, yo soy bien aterrizado y creo que se va a perder, es que hay gente que quiere echarla a perder, siempre hay alguien que atornilla al revés. Los que vivimos la Hermandad queremos estar a las 6 ó 7 de la mañana saludándonos con el resto de los ‘viejos’ antes de largar”, concluye señalando quien es uno de los pilotos más ganadores en el Gran Premio.