Scaloni: duras críticas al Var

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección argentina no se guardó sus críticas sobre la implementación del Var en esta Copa América, y tampoco los cuestionamientos por la expulsión de Messi en el primer tiempo.

“La sensación del partido de hoy (ayer) es todavía más extraña que la del otro día, ante Brasil. No entiendo todavía el criterio del Var en esta Copa. Ni Chile, ni Uruguay, ni nosotros estamos conformes o entendemos cómo fue usada esta herramienta”, señaló molesto el entrenador argentino en la conferencia de prensa.

Scaloni siguió profundizando el tema y aclaró que “o el criterio es malo, o no se ponen de acuerdo. A mí me parece que no la tienen clara todavía en cuanto al sistema Var. Yo todavía no entiendo qué es lo que hizo Messi para estar expulsado”.

El DT de la Albiceleste evaluó el paso de su selección en esta Copa América y aseguró que “siento que tendríamos que estar jugando la final, pero nos queda el premio de consuelo, de haber ganado el partido por el tercer puesto, que es lo mínimo que teníamos que hacer, siempre va a ser una Selección que estará en las finales o las semifinales. Estábamos convencidos de que íbamos a hacer un buen papel, aún perdiendo el primer partido seguíamos convencidos. Sabíamos que la Selección iba a ir creciendo a medida que pasara la Copa”.