Scaloni: “No es lo mismo terminar tercero que cuarto”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, salió al paso de los dichos de Arturo Vidal, quien restó importancia al desafío por el tercer puesto de la Copa América una vez concluida la semifinal ante Perú.

“Vidal lo dijo a la rápida, como siempre ocurre después de un partido, pero pasa el tiempo y te das cuenta que es un partido importante, porque es la Selección y está la competencia”, comentó el DT.

“No es lo mismo terminar tercero que cuarto, así que pondremos a lo mejor para este partido. No tenemos a Lautaro (Martínez) ni a Marcos Acuña (ambos suspendidos). Cambiaremos por lo que creemos que es mejor, porque estamos bien y queremos terminar de la mejor manera”, agregó.

“ESTAMOS BIEN”

Junto con avisar que permanecerá en la banca albiceleste al menos hasta fin de año, Scaloni insistió: “No pensamos en que nos irá mal mañana (hoy). Estamos bien, en un momento importante y queremos terminar de la mejor manera”.

“Nos gustaría estar en la final del domingo, pero ya no podemos, así que tenemos que competir por otro partido que es importante, no igual de importante, pero es importante y no creo que cambie lo mostrado hasta ahora”, complementó.

“Si competimos y hacemos lo mismo del otro día, y seguimos el camino, imagino que nos irá bien, esa es la idea. No creo que el partido cambie lo hecho hasta ahora, la idea es competir de la misma manera y hay que irse con una sensación positiva”, finalizó el DT.

ALINEACION

Con la presencia de Lionel Messi, Argentina entrenó ayer por primera y última vez en Sao Paulo, bajo una leve llovizna.

Scaloni no confirmó la oncena, pero lo más probable es que jueguen Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso (Angel Di María); Lionel Messi; Paulo Dybala y Sergio Agüero.

El partido por el tercer puesto se jugará esta tarde a contar de las 16 horas (de Magallanes) en el estadio Arena Corinthians.

LA PRENSA

En otro tema, el diario deportivo argentino Olé dedicó ayer su portada a Arturo Vidal, recordando que el “King” le restó importancia al encuentro de esta tarde.

“Arturo Vidal dice que el tercer puesto no importa, pero en el búnker argentino todos quieren jugar y desquitarse del Var y de los chilenos”, afirmó Olé.

“El tercer puesto, ¡Sí que importa!”, agregó el titular acompañado de una imagen del mediocampista nacional.