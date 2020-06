Schumacher se sometería a nueva operación

Poco es lo que se sabe de Michael Schumacher (51 años) desde el accidente que cambió su vida en diciembre de 2013 cuando esquiaba en los alpes franceses.

Desde un comienzo la familia de la leyenda ha optado por el hermetismo. Y en medio de la escasa información que hay sobre su estado de salud, ahora surgió un nuevo antecedente: el otrora multicampeón de la Fórmula Uno sería sometido a una nueva operación.

Según el diario italiano Contro Copertina, el ex piloto de Ferrari entraría al quirófano como parte del tratamiento experimental con células madre del corazón al que se somete desde hace un año.

TESTIMONIO

El citado medio recogió el testimonio de unos de los doctores que estaría a cargo de la intervención. Philippe Menasche, eminencia de la cardiología que ya trató a Schumacher, expresó que “el objetivo es regenerar el sistema nervioso central de Michael”.

También habló el médico Nicola Acciari, neurocirujano del Hospital Bellaria de Bolonia, quien dio una nueva información sobre el ex piloto de Ferrari y Mercedes: sufre de atrofia muscular y osteoporosis. “En los últimos 20 años la ciencia ha progresado enormemente en el campo del tratamiento con células madre. Pero eso no cambia el hecho de que todavía sabemos poco sobre el cerebro humano. No podemos predecir qué resultados traerá el tratamiento”, advirtió.