Se acentúa molestia del plantel de Temuco por “silencio” de Salas

Cristián Canío, referente de Deportes Temuco, volvió a referirse a la polémica que se generó por la decisión unilateral de rebajar los sueldos del plantel y acogerse a la Ley de Protección al Empleo por parte del club propiedad de Marcelo Salas.

A los jugadores les rebajaron un 30 por ciento del sueldo de marzo y ahora tendrán que acogerse al seguro de cesantía luego de que fueran suspendidos de sus funciones mientras no retorne el fútbol.

“No podemos hacer nada, del dueño del club (Salas) no tenemos ninguna respuesta… Hay que ver el tema del Sindicato (Sifup), porque esos días que entrenamos en la casa no los están reconociendo. Muchos compañeros mandaron videos y los subieron a la página del club y después, por orden de los dueños, los bajaron”, expresó el volante de 38 años.

Dijo que la medida fue arbitraria y perjudica a varios compañeros. “Se les ha hecho difícil, no todos ganan lo mismo. Nosotros como jugadores estamos luchando por todos. Habla muy mal de los dirigentes y estoy molesto por esta situación. Volví desde Coquimbo y siguen pasando las mismas cosas… No ha cambiado nada”, disparó.

Sus palabras se suman a las de otro “veterano” del club de Primera “B”, Hugo Droguett: “Uno espera una mejor respuesta de su jefe… Pero no hubo diálogo. En este caso, nuestros dueños, por decirlo de alguna manera, son Salas y Raúl Jélvez. Con el que más se habló fue con el gerente general (Fernando Navarrete), pero tampoco llegamos a lo real, que era poder dialogar con nuestro jefe directo, Marcelo”.

En un comunicado de cuatro páginas, Deportes Temuco explicó su postura. “Vivimos una situación excepcional no buscada ni deseada ni propiciada, ante la cual debemos reaccionar con la toma de medidas de restricción, severidad y austeridad, intentando cumplir con una gestión prudente y responsable en que las decisiones por difíciles que sean deben tomarse en miras a un bien mayor, todo ello, dentro de los marcos legales vigentes”, argumentó el club.

“No es un acto arbitrario ni antojadizo, ni mucho menos ilegal… No deja de llamar la atención que siempre se ha reclamado y exigido que los clubes deben actuar en el marco de legalidad laboral, y hoy que estamos precisamente en aquello, se nos critica y enjuicia de manera infundada, mezquina, poco objetiva y, sin dudas, interesada”, agregó.

Temuco deslizó una crítica a los futbolistas. “Cosa distinta y es el punto central de todo, es que (la medida) no les guste, ya que les significa a un grupo determinado privaciones, sacrificios y limitaciones, pero todo lo anterior, no es sino una consecuencia de la situación actual de la crisis social y económica en que nos encontramos… Además, es útil recordar que por muchos años los jugadores exigieron formar parte del marco normativo general de todos los trabajadores, y hoy día, desconociendo aquello, quieren gozar de un marco privilegiado, de excepción y pretenden que una norma legal de carácter obligatorio no pueda aplicarse a los trabajadores en el fútbol profesional. Impensable”, cerró el comunicado.

Mientras tanto, Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, y el plantel albo continúan con las negociaciones para acordar una rebaja salarial.

Desde la sociedad anónima hay buenas sensaciones luego de variadas teleconferencias que han sostenido con los representantes del plantel.

No obstante, en el seno del equipo no existe tanto optimismo dado que una de las propuestas no gustó: Blanco y Negro buscará compensar el dinero no cancelado en 2021, aunque no en su totalidad.

Eso se suma a que la idea del plantel es negociar a partir de las 27 realidades de cada uno de los integrantes del equipo.

Por su parte, la dirigencia de Universidad de Chile, que llegó a un acuerdo la semana pasada para reducir sueldos en el plantel, quiere esperar hasta mayo para aplicar esa medida económica, pues tienen la esperanza de que en junio se reanude la actividad.

En tanto, el lateral Alfonso Parot explicó la situación de los futbolistas de Universidad Católica: “No nos han comunicado nada. Solamente nos mandan mensajes para darnos tranquilidad y que las medidas que tome el club nos las harán saber oportunamente y sin pasarnos a llevar…”.

