“Se acerca mucho a lo que queremos para el segundo semestre”

Mario Salas analizó con satisfacción el triunfo por 3-0 sobre Barnechea en la Copa Chile (6-0 global) y destacó la categoría del equipo albo para ganar la llave, metiéndose con autoridad en los cuartos de final.

“Estamos contentos por los dos partidos, la llave se ganó de manera inobjetable. Hicimos bien las cosas, dejamos claras las diferencias. Lo de hoy (ayer) se acerca mucho a lo que queremos de Colo Colo durante el segundo semestre”, afirmó el “Comandante”.

También remarcó que “se ha podido respetar nuestra esencia, que es ganar todos los partidos y afrontarlos de la misma forma de aquí en adelante”.

EXPULSION

Pese a la alegría, Salas también fue autocrítico por la expulsión que sufrió debido a sus constantes reclamos al árbitro José Cabero.

“La tarjeta roja que me mostraron estuvo bien. No acostumbro insultar a los árbitros, pero le reclamé de forma airada y él estimó que no fue la forma correcta. Más que el árbitro, es algo que tengo que controlar yo”, comentó el DT de Colo Colo.

En otro tema, valoró el regreso de Jaime Valdés a las canchas después de cuatro meses ausente por lesión. “Tenerlo fue bueno, siempre suma, para que pueda acelerar su proceso de reintegro al equipo”, finalizó.

HABLA MOSA

En tanto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al interés desde Europa que surgió por el delantero albo Iván Morales, asegurando que el ariete no se irá del club, ya que la propuesta no satisface las expectativas del directorio.

“Llegó una propuesta de España, pero Iván tiene una cláusula de salida y hay que regirse por eso. El no se va a mover por su cláusula y contrato vigente. Además, está muy contento acá, Marcelo (Espina) habló con él, Mario (Salas) lo tiene en sus planes y hoy (ayer) fue titular. Sabemos la calidad de jugador que es y por eso ponemos esas condiciones”.

Agregó que “esto es normal, propuestas por Iván Morales, Carlo Villanueva o Gabriel Suazo nos van a estar llegando siempre, porque son jugadores de Selección, así que nosotros las analizamos con todo respeto y en su contexto”.

TEMA OPAZO

En otra arista, Mosa se refirió a la situación del lateral Oscar Opazo, quien está en los planes de Racing de Avellaneda según ha informado la prensa argentina, haciendo eco en nuestro país.

“Tampoco hubo una propuesta formal. Se registró una conversación hace un par de semanas con Marcelo (Espina), pero no hay nada formal como para que nosotros tengamos que referirnos al tema”, aclaró.

Al igual que Salas, el mandamás de ByN también valoró el regreso de “Pajarito” Valdés. “Le da un plus al equipo… Estamos contentos con el plantel que tenemos, y salvo alguna imponderable, no vamos a contratar a nadie”, cerró Mosa.