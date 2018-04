Se “incendia” el camarín albo: Paredes y Valdivia contra Barroso

Pablo Guede dio la cara tras la derrota de ayer en el “Lucio Fariña” de Quillota. “Este no es un escenario ideal. Estamos mal, hay que reconocerlo. Cada vez que uno pierde quedas mal, pero a los jugadores no puedo decirles nada. Es mi peor momento desde que asumí…”, se resignó el entrenador de Colo Colo.

Reconoció que “no hicimos un buen partido, tuvimos ocasiones para abrir el marcador peor no lo logramos. El duelo estuvo dividido pero nosotros podemos dar más”.

Sobre las manifestaciones de los hinchas en su contra, Guede afirmó que “el lienzo no lo vi… Pero la gente quiere ver al equipo de sus amores ganar y nosotros perdemos. Están en su derecho de pedir que me vaya”.

EL “MENSAJE”

DE BARROSO

En otro tema, el central argentino Julio Barroso no fue citado para el partido contra San Luis y descargó su impotencia en las redes sociales escribiendo en su cuenta de Twitter: “Como dijo una vez el gran Marcelo Bielsa, acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida”.

La frase fue interpretada como una queja contra Guede, quien optó por la indiferencia. “No leí el ‘tuit’ de Barroso, no me interesa… Pero uno es libre de decir lo que quiera. Yo estoy tranquilo”.

VALDIVIA Y PAREDES

Sobre el mismo tema, Jorge Valdivia (foto) tuvo una postura más crítica hacia Barroso. “El ‘tuit’ es un poco abierto, no se sabe si lo dice por nosotros, por el club, por la hinchada o por el cuerpo técnico. Es una frase muy amplia y no sé a qué se refiere. Pero en la semana él señaló que estaba con nosotros a muerte, sin embargo hoy (ayer) no vino al estadio… En estos momentos es cuando menos se necesitan ese tipo de mensajes que dejan mucho a la imaginación. Supongo que el lunes cuando nos presentemos él podrá expresar más claramente a qué se debió su publicación”.

A Esteban Paredes tampoco le gustó el “recado” del central argentino. “Ahora es cuando más tenemos que estar unidos. Ese tipo de mensaje no nos sirve como plantel, aquí nadie se salva solo. Lo hablaremos en la semana y trataremos de ver qué es lo que pasa. Esas cosas no nos ayudan mucho…”, remató el capitán albo.