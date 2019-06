El Sifup y la ANFP acordaron ayer reincorporar a Naval a la Segunda División, cuadro que fue desafiliado el 2017 por deuda salariales y previsionales, con lo que se levantó el paro que había paralizado la competencia el pasado fin de semana.

En un comunicado oficial, la rectora del fútbol profesional señaló que “la ANFP se ha visto en la obligación de incorporar a Naval a la Segunda División Profesional”, con lo que de paso el presidente del sindicato de futbolistas, Gamadiel García, confirmó que el paro se levanta, además de pedir que la novena fecha, jugada con juveniles el fin de semana pasado, de dicha categoría se anule.

NAVAL “INVITADO”

De esta forma, el conjunto de Talcahuano será incorporado a Segunda para lo que resta de temporada, aunque “participará en calidad de invitado ya que los partidos en donde juegue no sumarán puntos para la competencia, enfrentando a los equipos que, de acuerdo con la programación, vayan quedando libres”.

Desde el propio ente rector afirmaron que el cuadro sureño “deberá depositar la garantía de tres meses de sueldos y los contratos serán registrados en la ANFP para garantizar las remuneraciones del plantel”, lo que se deberá cumplir a partir del 31 de agosto para obtener el licenciamiento del club.

NO MUY CONFORME

Por su parte, el presidente de Naval, Fernando Rojas, no se mostró del todo conforme con la resolución adoptada, “me parece una medida intermedia. El problema es que soy hincha de mi club y no me gusta, pero como presidente es razonable. Creo que la esencia del fútbol es competir y si me vas a invitar de sparring… no me gusta mucho”, dijo al CDF.

Por último, y como confirmaron desde la propia ANFP, la reincorporación del equipo podría revertirse porque “esta incorporación no paraliza de manera alguna los procesos judiciales vigentes de la ANFP con Naval. Las resoluciones que emanen de estos serán respetados y, en caso de ser favorables a la ANFP, Naval dejará de ser parte de la Corporación de manera inmediata”.

OBJETIVO CUMPLIDO

El presidente del Sifup, Gamadiel García, señaló que “el objetivo principal, que era la reincorporación de Naval en la Federación y su reprogramación como invitado en el torneo de la Segunda División, ya es un hecho. Por lo tanto, se levanta el paro”.

Además contó que el primer partido del cuadro del ancla en Segunda será contra Arturo Fernández Vial, explicando que la intención del Sifup es que se anulen los partidos del pasado fin de semana en Primera “B” y Segunda División, lo que será sometido al Consejo de Presidentes hoy miércoles.

García explicó que “los trabajadores de Naval tendrán un contrato registrado y su sueldo cada 30 días. La competitividad no será la que queríamos, pero hoy tenemos nuevas fuentes laborales y respaldo de que los dineros están en la Federación. La idea es que Naval cumpla con el cuaderno de cargos y que el 2020 pueda estar en la competencia. La actitud de Naval de aceptar actuar como invitado es un respaldo a los jugadores”, remarcó.

A su turno, Claudio Tessa, gerente general de la ANFP, se refirió al término del paro apuntando que “la paralización fue innecesaria y no fue proporcional a lo que era el tema”.