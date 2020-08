Presidente de la Asociación Barrio Sur puso paños fríos a la ilusión de jugadores e hinchas. “Quizás podríamos retomar a fines de octubre pero, así como va la pandemia, se ve complicado”, asume Jorge Haro.

El nuevo escenario que plantea el Covid-19 en Punta Arenas, con el retroceso a la fase de cuarentena total debido a la creciente y preocupante cantidad de contagios, está echando por tierra los pronósticos más optimistas del balompié local.

Ya lo reconoció días atrás el presidente de la Asociación Regional de Fútbol, Osvaldo Oyarzo, al manifestar que “a fines de septiembre o a más tardar durante la primera quincena de octubre” decidirán si retoman o derechamente cancelan el “Clubes Campeones”. Esto en medio de la contingencia y del alto costo operacional que demandaría la implementación de un protocolo que, desde ya, se prevé muy estricto, tomando como ejemplo las exigencias sanitarias que tiene hoy el fútbol profesional para el retorno.

ILUSION V/S REALIDAD

Jorge Haro, presidente de la Asociación Barrio Sur, no pierde la ilusión de ver rodar nuevamente el balón en la cancha sintética del complejo “Francisco Bermúdez”, pero también pone la pelota al piso, considerando la dura realidad del coronavirus que por estos días golpea a nuestra ciudad.

“Quizás todavía podríamos retomar a fines de octubre… Nos daría para terminar la temporada en diciembre, antes de los periodos de pases, pero todo depende de cómo vaya esta cosa. Así como va la pandemia, se ve complicado, no hay conciencia y si no nos hacemos responsables de nosotros mismos, ¿entonces quién?”, plantea el dirigente.

Haro enfatiza que “tiempo atrás (a comienzos de abril) se veía más factible la posibilidad de volver y hablábamos de septiembre, pero hoy día se ve muy difícil el retorno del fútbol amateur”.

PROTOCOLO Y COSTOS

A modo de autocrítica social, el presidente del Barrio Sur insiste en argumentar la “falta de conciencia” generalizada respecto a la gravedad de la crisis sanitaria.

Acto seguido entra al área y se detiene en un aspecto clave para el retorno: la implementación del protocolo para el fútbol amateur. “No sabemos cómo se podrían sostener las medidas que nos va a exigir el Ministerio de Salud para volver al fútbol: sanitización de la cancha, arcos, bancas, camarines, baños públicos… ¿Amonio cuaternario para toda cancha?, ¿cada cuánto rato?, ¿Y si hay viento o si llueve?… ¿Cómo aseguramos que los planteles están sanos?, ¿sólo con el chequeo médico?… Quizás nos piden exámenes PCR, entonces el tema es muy complicado. No es ser alarmista, sino ser aterrizado por la realidad que hoy vive Punta Arenas”, enfatiza Haro, apuntando -sin dar números- a un tema que requiere a priori de un alto costo de financiamiento, justo en periodo de “vacas flacas” debido a la inactividad.

PUBLICO E INGRESOS

A lo anterior se agrega que la posibilidad de contar con público en un eventual retorno, es prácticamente nula a corto y mediano plazo, lo que atenta contra la generación de recursos. “De jugar, se podría, pero sinceramente, ¿están dadas las condiciones?… El protocolo no es un tema menor. Sé las ganas que todos tenemos de que vuelva el fútbol, las ansias de los jugadores, pero acá hay costos”.

El presidente de la Asociación Barrio Sur subraya que “todavía seguimos esperanzados en cuanto a los plazos”, pero asume que la realidad -en materia de logística- también juega. “Nos quedan cuatro o cinco partidos claves para finalizar la clasificación. De ahí tendríamos que jugar durante la semana y los fines de semana. Pero sin público, ¿cómo se financian por ejemplo los arbitrajes? Y si es con público, ¿cómo generamos conciencia para respetar el distanciamiento social? Uno, dos, tres, cuatro hinchas van a acatar, pero el quinto nos va a mandar a la punta del cerro. ¿Y quién estará dispuesto a cumplir esa tarea de ir al frente?… O sea, está complicado”.

FUNCIONARIOS ACTIVOS

Mientras el complejo “Francisco Bermúdez” se mantiene cerrado desde mediados de marzo, la Asociación Barrio Sur apela a sus ahorros para solventar las remuneraciones de la secretaria y dos cuidadores. “Hoy no hay ningún movimiento en el recinto, pero se hace el aseo, la mantención y estamos desinfectando con amonio cuaternario”, explica Haro.

Todo esto en medio de la incertidumbre respecto a un retorno que se ve cada vez más lejano. “Si no se juega tendríamos que bajar la cortina, ver en un consejo de presidentes cómo lo hacemos. Esto no pasa por un trofeo más o un trofeo menos. La copa figura en segundo plano; primero está la salud y la vida de las personas”.

Claramente, la dinámica del Covid-19 entorpece toda planificación y, en esa cuerda, también siembra incertidumbre respecto a los periodos de pases regionales e internos que ya fueron cambiados de julio y agosto para la segunda quincena de diciembre. “Veremos qué pasa con ese tema. Hay que hablarlo en octubre en consejo de presidentes y ver si se mantiene el panorama”, especula Haro, ratificando de paso que las competencias infantiles no volverán hasta el próximo año.

MOLESTO CON AUTORIDADES

En otro plano, Haro expresa su desagrado por la nula respuesta que ha tenido de parte de las autoridades respecto a temas de infraestructura que están comprometidos y que continúan pendientes en el complejo “Francisco Bermúdez”.

La primera etapa del proyecto para la cancha 2 de pasto sintético con iluminación bordea los 1.300 millones de pesos, en medio de una obra global que también contempla la cancha uno, canchas infantiles y tribunas en el recinto.

“Estamos muy molestos con el actuar del IND y el Ministerio del Deporte porque no han sido capaces durante más de un año de dar respuesta al proyecto del Barrio Sur. El último contacto que tuvimos fue en el Nacional de Fútbol efectuado acá (febrero de este año), cuando se suponía que estaba en camino la firma…”, apunta el dirigente.

Lamenta que el tema “continúa entrampado y seguimos mirando por la ventana cómo para el estadio Fiscal anuncian una inversión de 2.700 millones de pesos. ¿Y para qué?… ¿quién va a jugar ahí?, ¿quién va a ir?…. Lo van a terminar usando las ligas particulares, con fines de lucro, y con eso van a terminar reventando al fútbol federado”.

Haro va más allá, enlaza temas y acusa mala gestión: “El municipio nos pidió en comodato tres hectáreas para levantar otro gimnasio en nuestra recinto (sector de Alessandri y Prat) para 1.300 personas y una piscina olímpica (ambos con administración de la Municipalidad). A cambio le planteamos que queríamos lo de las canchas infantiles, pero no hemos vuelto a tener novedades. Mientras tanto, lo de nosotros quedó entrampado en Bienes Nacionales. El IND y algunas personas del gobierno regional nos dicen que aparentemente no se puede invertir en el Barrio Sur porque faltaría la firma para que los terrenos pasen oficialmente de Bienes Nacionales al IND, lo que no se justifica, porque ya se han hecho antes otras obras en el recinto. Y lo del municipio, desconocemos plenamente en qué está, no hay información oficial. No sabemos si hoy existe…”.