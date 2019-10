Sebastián Beccacece renunció a Independiente

El ex técnico de la Universidad de Chile y ahora ex también de Independiente de Avellaneda, Sebastián Beccacece, presentó su renuncia a la dirigencia del “Rojo”.

Tras la derrota sufrida con Lanús en Copa Argentina, y una seguidilla de malos resultados e irregularidad en lo futbolístico, Beccacece llegó a acuerdo con la dirigencia de Independiente y puso término a su vínculo con la institución, según informó mediante conferencia de prensa el propio Beccacece.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli, afirmó que “aplicaron el sentido común” y que al no lograrse los resultados planteados terminaron con el vínculo “más allá de las ganas de seguir”.

“Decidimos de común acuerdo con la dirigencia, no haber logrado los objetivos planteados por los resultados. Agradezco a los futbolistas y dirigentes la posibilidad que nos dieron. No se pudo plasmar en resultados la idea. Me voy obviamente dolido. Hemos construido una forma. Lo más importante es el valor del grupo, dimos todo”.

Beccacece dejó a Independiente de Avellaneda en el 14° lugar de la Superliga argentina, cosechando 13 puntos en nueve partidos jugados, con 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Además, quedó eliminado en semifinales de la Copa Argentina, uno de los principales objetivos del ‘Rojo” para este 2019.