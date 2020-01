Segovia ratifica que Unión no se presentará y la Federación pedirá cinco años de castigo

Un nuevo capítulo, con diversas aristas, se vivió ayer en torno a la semifinal de Copa Chile que deben disputar mañana Unión Española y Universidad de Chile a partir de las 20,30 horas en el estadio La Portada de La Serena.

El encuentro, que además tiene en juego el cupo “Chile 4” para la segunda fase previa de Copa Libertadores, fue agendado por la ANFP luego del acuerdo del consejo de presidentes efectuado hace algunas semanas, pero los hispanos amenazan con no presentarse pues consideran que la temporada 2019 ya está finalizada, argumentando que así lo refleja el hecho de que se dio por terminado el Campeonato Nacional -a raíz de los problemas de seguridad por el estallido social- consagrando como campeón a Universidad Católica.

En medio de ese panorama, Unión apela al reglamento interpretando que, por su mejor campaña respecto a la “U”, tienen que darle el cupo “Chile 4” por secretaría.

SEGOVIA DURO

Durante la presente semana, el gerente general del conjunto hispano, Luis Baquedano, e incluso el capitán Diego Sánchez advirtieron que la no presentación se concretará y así lo ratificó ayer el presidente de Unión, Jorge Segovia (foto).

El polémico ex postulante al sillón de la ANFP, quien maneja el club desde el extranjero, comentó en declaraciones al CDF que “me da pena esta situación… Por eso votamos en su momento para que siguieran jugándose ambos campeonatos y no haya suspensión”.

“Pero fueron otros (la mayoría en el consejo de presidentes) los que quisieron acabar sin jugar y sin descensos… Ahora, en cambio, sí quieren jugar. Unión Española no está para farsas. Que se queden ellos con la vergüenza en sus consciencias, si es que la tienen”, lanzó acto seguido.

BAQUEDANO

Y EL “REGALO”

Ayer también se pronunció Baquedano. “Conversé tres veces con el plantel completo y ellos nos hicieron saber que si el club no quiere jugar, no van a jugar. Me duele el estómago entregarle el cupo ‘Chile 4’ a la ‘U’, pero hemos tenido esta postura desde el comienzo. Venimos sosteniendo esto desde que se paró”, sostuvo el personero, enfatizando que “le hemos transmitido por todas partes a la ANFP que no vamos a jugar un partido inventado, porque para nosotros la Copa Chile terminó hace rato, hace dos meses…”.

“Estamos estudiando una serie de medidas. Nosotros no podemos ir de una al Tas (Tribunal Supremo de Arbitraje Deportivo con sede en Suiza), porque tenemos que tener una autorización en los estatutos. Mandamos una carta a la Federación por ello, pero no nos respondieron nada”, cerró el gerente general.

REPRESALIA

DE LA ANFP

Uno de los hechos que ya entregaba luces de que Unión no tiene intención alguna de presentarse ante la “U”, es que anunció en sus redes sociales un amistoso ante Barnechea para mañana en el Santa Laura, el mismo día en que deben jugar por semifinales de Copa Chile.

Sin embargo, el directorio de la ANFP golpeó la mesa y no autorizó la realización del apronte, cuestión que está dentro de sus atribuciones.

Además, la Federación de Fútbol de Chile, a través de un comunicado, informó que no habrá venta de entradas para la mencionada semifinal. “Lo anterior obedece a las públicas declaraciones de funcionarios y jugadores del club Unión Española, quienes han señalado que no jugarán dicho encuentro. Más aún, hemos tenido noticia de una solicitud realizada para disputar, en Santiago, un partido amistoso el mismo día sábado”, explicó el escrito.

“Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, pero el público e hinchas son el patrimonio más apreciado por esta Federación y merecen nuestra mayor consideración, respeto y empatía”, concluyó el comunicado.

POSIBLES CASTIGOS

Hace algunas semanas el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, fue claro y sostuvo que el equipo que no se presente “tiene que atenerse a las bases de la Copa Chile y recibirá una sanción económica además de la pérdida de los tres puntos”.

Entonces ¿cuánto tendría que pagar Unión en tal caso?. El artículo 24 de las bases señala que no presentarse a un partido significa “una multa de hasta 500 UF (cerca de 14 millones de pesos).

Sin embargo, se buscaría además una sanción deportiva ejemplar, según lo dejó entrever Justo Alvarez, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, entidad que en rigor organiza la Copa Chile. “En las bases no hay sanciones deportivas, solamente económicas, pero en una de las reuniones nosotros pedimos, como integrantes de la Federación, que tienen que haber sanciones deportivas al no participar en la Copa. Nosotros pedimos cinco años (sin jugar el torneo)”, enfatizó.

“Así como últimamente se han modificado las bases (liguilla de Primera “B” e incluso semifinales de Copa Chile), también se puede sacar una resolución como directorio. Pero no podemos adelantarnos, tenemos que esperar al día sábado… Nosotros propusimos una sanción de cinco años para cualquier equipo que no se presente. La idea se puso en la mesa y se debatió, pero tengo la esperanza de que Unión juegue… Esperemos que sea así”, finalizó Alvarez.

SEGURIDAD

Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Elqui, Gonzalo Chacón, no se da por enterado. “Están todas las condiciones dadas para jugar, hay Carabineros y guardias privados. Es decir el evento cumple con los estándares de seguridad. La no concurrencia de hinchas es debido a la incertidumbre por la presentación o no de Unión Española”, comentó.

Por su parte, el alcalde serenense Roberto Jacob subrayó que en cualquiera de los casos la ANFP debe responder al costo de arriendo del estadio La Portada, que asciende a casi 7 millones de pesos. “Pusimos el recinto a disposición, con lo que indica la ordenanza y con los cobros que se indican, así que con o sin partido, nos tienen que respetar el contrato, porque vamos a abrir, el equipo que se presente va a llegar a la cancha y van a estar los árbitros, entonces, es toda una ceremonia que hay que hacer igual”, argumentó.

LA “U” ESPERA

En medio de la incertidumbre, los jugadores de Universidad de Chile prefieren tomar palco. “La postura de nosotros es que nos tenemos que presentar como corresponde. Esperemos que se pueda jugar, pero nada depende de nosotros”, graficó el capitán Matías Rodríguez.

“Lo que más queremos es jugar. Tres meses parados es mucho para un futbolista. Ahora quedamos a la espera de lo que pase”, complementó.