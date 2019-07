Seleccionados argentinos: “Nunca supimos lo que quería Sampaoli”

El seleccionado argentino Leandro Paredes, quien fue incluido en el equipo ideal de la Copa América, reveló que en el plantel “Albiceleste” nunca le tomaron la mano al estilo futbolístico de Jorge Sampaoli, antecesor del actual DT Lionel Scaloni.

“No lo entendía. No te sabía explicar lo que quería. Nunca supimos lo que quería Sampaoli porque era muy cambiante”, dijo a Fox Sports. “Una vez te decía ‘haz una cosa’, y cuando la hacías te decía ‘por qué lo hiciste’…”, criticó el mediocampista del París Saint Germain.

DYBALA

Su compañero de Selección, el delantero Paulo Dybala, también disparó contra el actual técnico de Santos de Brasil. “En el Mundial no tuve comunicación con él. Nunca se acercó a hablar conmigo, nunca me dijo nada. No hablé nunca más con él. Es raro que un entrenador no salude a un jugador o no le pregunte cómo está”, dijo ayer a la misma cadena el atacante de la Juventus.