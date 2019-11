Seleccionados deciden no jugar ante Perú, ANFP desliza su molestia y Rueda “explota”

Tal como se especuló la noche del martes, el plantel de la “Roja” decidió ayer no jugar el próximo martes 19 de noviembre el amistoso contra Perú en el estadio Nacional de Lima, enmarcado en la última “Fecha Fifa” del año.

El acuerdo fue tomado por el grupo de 19 convocados luego de la práctica realizada ayer en el complejo deportivo “Juan Pinto Durán” y lo ratificó la ANFP a través de un comunicado pasadas las 13 horas.

De esta manera, el técnico del elenco nacional Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes quedaron a disposición de sus respectivos clubes, aunque no se confirmó si dejarán el país en las próximas horas o se quedarán en Chile para disfrutar “de rebote” algunos días de descanso junto a sus familiares.

MORENO “DOLIDO”

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, se mostró contrariado por la decisión del plantel. Por un lado dijo entender la postura dada la realidad social que atraviesa el país, pero por otro lamentó que se echaron por tierra todos los compromisos adquiridos con la Federación Peruana.

“A la Selección Chilena hay que cuidarla, protegerla. Esta es una decisión que nace desde los propios jugadores tomada el día de hoy (ayer). Cuando llegaron a Chile existía la disposición de poder defender a la Selección. Pero entendiendo que luego hubo una decisión por parte del colectivo tomada en el camarín, y que nace de los jugadores, hemos decidido prontamente proceder a la desconvocatoria de estos jugadores y ponerlos a disposición nuevamente de sus clubes”, explicó Moreno.

“Lo que duele un poco es el momento de la decisión… Aquí habían compromisos tomados con antelación con una Federación de Sudamérica, además del compromiso tomado por el cuerpo técnico y los jugadores pensando en que esta era la última etapa de preparación de cara a marzo, cuando empiezan las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar. Todo lo que he mencionado hace que duela el momento en el que los jugadores manifiestan esta decisión”, complementó Moreno, deslizando un grado de molestia.

ARGUMENTOS DE

LOS JUGADORES

Mientras tanto, algunos seleccionados como Gary Medel y Arturo Vidal publicaron en redes sociales los argumentos de la decisión de no viajar a Lima.

“Como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido amistoso pactado con Perú en atención al momento social que vive nuestro país”, se leyó por ejemplo en la cuenta de Instagram del “Pitbull”.

“Somos jugadores de futbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes. Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan en un país más justo”, añadió.

“Apoyamos las manifestaciones, pero sin violencia y sin heridos, tanto del lado de los manifestantes como de las fuerzas de orden. Chile necesita paz, pero tampoco que se olviden las demandas que originaron este movimiento”, finalizó Medel.

RUEDA MOLESTO

Mientras tanto, Rueda, como pocas veces, fue de frente para analizar la decisión de sus pupilos y la de suspender nuevamente el reinicio del Torneo Nacional.

“Yo llego y sacrifico cosas, no convoco a los jugadores de la liga nacional (para los amistosos de la ‘Roja’ ante Perú y Bolivia, este último también suspendido días atrás) para que la competencia se ponga al día. Y la liga no juega… Entonces, no están para la Selección ni para sus clubes”, partió comentando.

Aclaró que entiende la postura de los seleccionados. “Los jugadores llegaron con una gran disposición. Se reunieron y tomaron esta decisión de unirse a la causa social y no viajar a Perú. Consideraron ellos que es la mejor forma de mostrar solidaridad. Es algo muy respetable. En ese sentido, yo estoy en una posición neutral frente a cualquier tema de orden político que no me compete opinar”.

¿PIENSA RENUNCIAR?

Acto seguido, el entrenador colombiano reflexionó: “Es muy triste, porque estamos perdiendo todos. Si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir… Esta es una situación atípica. La gran pregunta es cuándo se va a normalizar todo”.

Consultado derechamente si piensa renunciar, sostuvo que en su momento fue una posibilidad, cuando la semana pasada la ANFP anunció que la Selección Sub-23 se bajaba de un cuadrangular internacional en España. Eso sí, dejó entrever que aún no descarta dar un paso al costado.

“Hasta ahora no he pensando en fechas (para renunciar). El viernes pasado sí, me calenté mucho y me entristecí porque es el futuro de Chile y son los jugadores que van a llegar con 25 ó 26 años a la Copa del Mundo. Si a esos jugadores no los maduramos, no les damos la oportunidad de proyectarse, así sea yo el entrenador u otro, estamos negándonos a nosotros mismos”, argumentó.

TORNEO NACIONAL

Sobre la incertidumbre que reina en torneo al Campeonato Nacional, Rueda comentó: “Cada ocho días la ANFP dice que vamos a arrancar la liga, y cuando no es un factor, es otro. Todos hemos sido optimistas. Si hubiera arrancado el fin de semana pasado, si fuera fuerte la convicción de que arranque, si no hubiera incertidumbre, pese a las amenazas, estaríamos hoy en un contexto diferente”.

“Todas las semanas se está discutiendo, conversando entre autoridades. Cada uno argumenta su posición, el tema de seguridad. Cualquier decisión que se tome va a generar grupos”, opinó.

“Yo no convoco a los jugadores de la liga local para que se pongan al día, y la liga al final no se juega. Estamos perdiendo todos”, insistió.