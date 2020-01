Semifinales de Copa Chile se jugarán con Var

El gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, se reunió con los clubes para coordinar las semifinales de Copa Chile, cuyos partidos tendrán como gran novedad la implementación del Arbitro Asistente de Video (Var, por sus siglas en inglés). De la cita se ausentó Unión Española.

“Habrá Var. Será el debut de esta tecnología en nuestros torneos nacionales en un estadio La Portada que está certificado para ello y en el ‘Germán Becker’ que está en proceso de certificación”, confirmó Robles tras la reunión.

Asimismo, confirmó que tanto las llaves a disputarse el próximo 18 de enero como la final serán a partido único y que en caso de empate se resolverán vía lanzamientos penales.

LO QUE ARRIESGA

UNION ESPAÑOLA

Robles dijo que nadie de Unión Española asistió a la reunión y, de paso, comunicó las sanciones que arriesgan los rojos en caso de no presentarse al compromiso. “El día de ayer (lunes) se convocó a los clubes a una reunión de coordinación donde participaron tres de los cuatro equipos, en la que debatimos todos los detalles y aclaramos todas las dudas e inquietudes de los equipos”.

“La sanción por no presentación es perder el partido y un castigo económico importante”, advirtió, ante el aviso de los hispanos de no presentarse el 18 de enero en La Serena.

Sobre la queja del Sifup por las bases de los torneos, manifestó que “no hemos tenido la posibilidad de analizar en detalle lo que plantean. A nuestra gerencia no han solicitado una reunión, pero en la mesa de programación que incluyó al Sifup, no tuvimos algún tipo de inconveniente por eso”.

BASES COPERAS

El gerente de Ligas Profesionales también explicó que jugadores como César Fuentes -hoy en Colo Colo tras jugar el resto del torneo por la UC- no podrían jugar la Copa Chile porque las bases no lo permiten. En la misma línea dijo que es algo que sólo puede modificar la Federación y no el Consejo de Presidentes.

“No teniendo una memoria acabada de todos los artículos, las bases actuales no lo permiten (que un futbolista juegue el mismo torneo en dos equipos distintos). Entendiendo que esta es una circunstancia especial con cambio de temporada, se podría entender que es una buena pregunta, pero hoy las bases no lo permiten”, aclaró.

“La Copa Chile pertenece a la Federación de Fútbol de Chile, por lo que cualquier ajuste o modificación debe pasar por el directorio de la Federación, no pasa por el Consejo de Presidentes”, finalizó Robles.

Mientras tanto, Unión Española volvió a expresar ayer a través de un oficio su decisión de no presentarse y pidió permiso a la Federación para recurrir al Tas (Tribunal de Arbitraje Deportivo Supremo con sede en Suiza).

PROGRAMACION

Recordemos que la ANFP entregó el lunes pasado la siguiente programación para el desenlace de la Copa Chile:

Semifinales

Sábado 18 de enero

18,00: Colo Colo – U. Católica, en el “Germán Becker” de Temuco.

20,30: U. Española – U. de Chile, en La Portada de La Serena.

Final

Miérc. 22 de enero.

Horario por confirmar, en el estadio “Germán Becker” de Temuco.