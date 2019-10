“Sería fantástico campeonar el domingo”

Universidad Católica se encuentra a las puertas de asegurar el título del Campeonato Nacional. De hecho, podría lograrlo este fin de semana en la 25ª fecha siempre que derrote a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo el domingo al mediodía y que a su vez Palestino no pase de un empate frente a Unión Española el sábado en La Cisterna (12,30 horas).

Ayer habló en el recinto precordillerano el técnico cruzado Gustavo Quinteros, quien prefirió poner paños fríos. “El domingo o el día que sea, lo más importante es lograr el objetivo (ser campeón). Estamos muy ilusionados, llegamos con una ventaja que aún no es determinante, vamos a enfrentar al adversario directo en la lucha y es además uno de los clásicos rivales. Sería fantástico poder campeonar el día domingo, ganar, jugar bien y darle esa alegría inmensa a la gente, pero dependemos de otro resultado”, comentó el DT argentino en conferencia de prensa.

En lo personal sostuvo que “haber llegado a Chile y tener la posibilidad tan cercana de obtener el título nacional es fantástico. Con la Supercopa conseguí algo que nunca había logrado, pero un título nacional sería espectacular. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas, igual que los jugadores, quienes ya fueron campeones el año pasado”.

COLO COLO

Quinteros se detuvo en lo futbolístico de cara al partido frente a los albos. “Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, jugando como viene haciéndolo el equipo. Hay que jugar al máximo de lo que podemos y no cometer errores. En Calera cometimos uno y no pudimos conseguir los puntos (derrota 0-1 el pasado miércoles)”, sostuvo.

“Los clásicos se definen en detalles, entonces trataremos de no cometer errores y estar lo más concentrados posible para poder conseguir los tres puntos”, complementó, enfatizando que está “conforme” con el rendimiento de sus dirigidos.

LESIONADOS

Dos dudas importantes tiene la UC con miras al clásico de este domingo. El emblemático volante Luciano Aued sufrió una fisura en la espina escapularia del hombro izquierdo, por la que debió improvisar un cabestrillo para terminar el partido en cancha contra La Calera. Por su lado, Edson Puch acusó molestias en el isquiotibial izquierdo.

“Luciano está en tratamiento y con dolor pero es una lesión que no requiere cirugía y va a depender mucho del dolor que tenga para saber si jugará. Vamos a ver cuántos días demora la recuperación. Es una lesión que va directamente relacionada con el dolor que sienta. No es quirúrgica, entonces va a depender mucho de la evolución que tenga, pero en ningún momento vamos a arriesgar la salud de ningún jugador, por más que sea (Luciano) Aued, quien es un jugador importantísimo para nosotros”, aclaró Quinteros, agregando que Puch viene “entre algodones” hace algunos encuentros y, de hecho, por el mismo motivo no fue titular ante Calera e ingresó recién en el segundo tiempo.