Sevilla finalista a costa de Manchester United y Alexis se pierde la otra semifinal

Las sorpresas han sido una tónica en las copas europeas en medio de la pandemia y así lo confirmó ayer el Sevilla, al derrotar por 2-1 a Manchester United en el estadio Rhein Energie de Colonia para instalarse en la finalísima de la Europa League 2019-2020.

El choque de semifinales (partido único) jugado ayer en suelo alemán comenzó favorable a los ingleses, quienes dominaron los primeros instantes y llegaron a la apertura de la cuenta gracias a un penal anotado por Bruno Fernandes (9’).

Los sevillanos apelaron a su gran eficacia para igualar a través de Suso con un zurdazo (24’) para confirmar el libreto de contragolpe que habían preparado.

UNITED MEJOR

Manchester United se fue con todo en busca del segundo tanto sobre el final de la primera parte y en el inicio del complemento, principalmente con intentos de Marcus Rashford, Anthony Martial y Fernandes, pero el portero hispano Yassine Bono tuvo al menos cuatro tapadones.

Al otro lado, los andaluces seguían esperando su momento y éste llegó a los 78’, cuando el holandés Luuk De Jong anotó con una oportuna aparición tras centro de Jesús Navas.

En adelante, el ex club de Alexis Sánchez no tuvo argumentos y a la postre Sevilla, dirigido por Julen Lopetegui, terminó confirmando su chapa de copero en la Europa League (ex Copa Uefa), certamen que le tiene como el más ganador, con cinco títulos.

ESPERA RIVAL

En la final, el Sevilla chocará este viernes contra el vencedor de la otra semifinal que disputarán hoy a partir de las 16 horas (de Magallanes) el Inter de Milán y Shakhtar Donetsk de Ucrania.

La mala noticia es que el técnico del cuadro italiano, Antonio Conte, confirmó ayer que Alexis será baja por la lesión muscular que sufrió en el choque de cuartos de final contra Bayer Leverkusen de Alemania.

“Por tres cuartos de temporada Sánchez no ha estado disponible por lesión y ahora nos estamos dando cuenta de que tipo de arma perdí. No contar con este jugador, después de que había vuelto a niveles importantes, es algo que siento mucho”, lamentó el DT en la rueda de prensa previa al encuentro que se jugará esta tarde en Düsseldorf (Alemania) y que será transmitido por ESPN 2 y Fox Sport 1.

“Me quedo sin un elemento fundamental, o desde el comienzo o para entrar en la segunda mitad. Los dos delanteros (el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez) deberán sacrificarse. Seguro que Alexis nos habría ayudado”, complementó Conte.

RECUPERACION

El tiempo de recuperación del tocopillano es aún incierto. Recordemos que Alexis se lesionó el bíceps femoral del muslo derecho y, además de no estar en el compromiso de hoy contra Shakhtar, asoma muy complicada la posibilidad de que “llegue” a la eventual finalísima de este viernes 21 en Colonia.