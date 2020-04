“Si Blanco y Negro fuera del pueblo, juego gratis”

El capitán de Colo Colo, Esteban Paredes dio muestras contundentes del quiebre que se produjo entre la dirigencia y el plantel luego que Blanco y Negro decidiera acogerse a la Ley de Protección del Empleo tras no llegar a un acuerdo con el plantel para una rebaja de sueldos ante la crisis económica generada por la pandemia.

El plantel había publicado una carta a la opinión pública exponiendo la postura que le presentó a la dirigencia de la concesionaria y esa misiva fue replicada por Esteban Paredes en su Instagram. Esto generó variadas reacciones y una de ellas no le gustó al goleador histórico del elenco albo.

“Alguien leyó bien el comunicado. No tiene nada de solidario. Ganan sueldos de otro planeta y además quieren que se los devuelvan el 2021, si van a ser solidarios, sean solidarios de verdad”, comentó un usuario.

Ante ello, Paredes respondió tajante: “A una empresa que tiene mala administración… Si fuera del pueblo juego gratis, saludos”.

HABLA MORON

Por su parte, Daniel Morón, director de Blanco y Negro en representación del club social Colo Colo, hizo una dura crítica al plantel. “Nunca me imaginé este escenario. El club ha pasado por muchas situaciones difíciles y creo que los jugadores en la quiebra entendieron la situación y hubo sensibilidad”, partió comentando en la conferencia de prensa que ofreció Aníbal Mosa.

“De verdad me falta eso ahora, empatía y solidaridad. He visto el esfuerzo del directorio”, agregó.

En esa misma línea, el mítico arquero campeón de la Copa Libertadores 1991 le pidió a los jugadores “que cambien la decisión… Es lo que esperamos y lo que esperábamos antes de este escenario”.

