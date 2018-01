Esteban Paredes alzó la voz para expresar su molestia por lo que está ocurriendo en Colo Colo luego de la cancelación de la Noche Alba y las fallidas gestiones para incorporar refuerzos de cara a los desafíos que tendrán este año: el campeonato nacional, la Copa Chile y Copa Libertadores.

El capitán albo atendió a los medios de prensa tras la práctica de ayer en el estadio Monumental. “Siento una vergüenza enorme… Primero pido disculpas a la gente que está afectada (por la compra de entradas). Para nosotros era importante jugar ese partido (con Barcelona de Ecuador) para preparar lo que viene. No esperábamos que sucedería esto. Es lamentable”, afirmó el ariete respecto a la Noche Alba que se debía efectuar precisamente anoche y que fue suspendida en las primeras horas de ayer luego que el club de Guayaquil no viajará a Santiago por problemas logísticos (el charter dispuesto por Colo Colo no obtuvo permiso de tráfico aéreo en Ecuador).

FICHAJES CAIDOS

En la misma línea, se refirió a los fichajes que se cayeron en las últimas jornadas, Francisco Silva (Cruz Azul, México) y Carlos Carmona (Atlanta de Estados Unidos), quienes finalmente continuarán en sus respectivos clubes.

“Di esos dos nombres que posiblemente llegarían y no pasó nada… El técnico (Pablo Guede) está buscando a la gente adecuada que nos pueda echar una mano en el tema de la Libertadores, que es importante. Seguiremos esperando, como hemos hecho hasta ahora. Es lamentable lo que está sucediendo en Colo Colo”, se quejó el ariete de 37 años.

CONSECUENCIAS

Paredes profundizó en las consecuencias negativas que arriesga Colo Colo por no contar con los refuerzos a tiempo. “Esperemos que lleguen antes de fin de mes. Se está dando mucha ventaja… Aníbal (Mosa, presidente de Blanco y Negro) está muy solo y creo que se necesita otra gente que se encargue de la logística para que no pasen estas cosas que nos afectan”.

SUENA ANGELERI

De momento, el único refuerzo confirmado es el portero Brayan Cortés, quien ha estado presente en la pretemporada alba tras arribar desde Deportes Iquique.

El nombre del uruguayo Egidio Arévalo Ríos (36 años) volvió a la carpeta alba el lunes como opción para el mediocampo de corte, aprovechando que fue declarado “prescindible” por Racing de Avellaneda y su técnico Eduardo “Chacho” Coudet.

En tanto, ayer se sumó como opción el lateral argentino Marcos Angeleri (34 años), quien tampoco figura en los planes de su club, San Lorenzo, donde no ha tenido continuidad.

Guede lo dirigió precisamente en el club de Boedo en 2016 y en su palmarés destaca la Copa Libertadores que ganó en 2009 con Estudiantes de La Plata, la tienda que lo formó. Además, jugó en Sunderland de Inglaterra y Málaga de España.

INCIDENTES

Mientras tanto, luego de la suspensión de la Noche Alba, un grupo organizado de hinchas de Colo Colo protagonizó ayer desórdenes en el acceso al estadio Monumental.

Una decena de fanáticos quemó neumáticos en el lugar y lanzaron piedras y panfletos contra Aníbal Mosa y Leonidas Vial, principales accionistas del directorio de ByN con la consigna “La paciencia se agotó”.

Los incidentes no pasaron a mayores y la situación fue controlada por funcionarios del club. Paredes justificó en parte la molestia de los fanáticos. “Es algo que se esperaba, por todo lo que está pasando. Están en su derecho, no sé si con tanta violencia…”, dijo el ariete.

Cabe mencionar que la concesionaria alba se comprometió a devolver el dinero de los 17 mil hinchas que habían adquirido boletos. “Además, tendrán un 50 por ciento de descuento en el primer partido de local de Colo Colo en el torneo nacional, como una forma de compensar las molestias ocasionadas”, informó ByN en un comunicado.

LA SUPERCOPA

En lo estrictamente futbolístico, el primer encuentro oficial de Colo Colo será este viernes 26 ante Wanderers, en el marco de la Supercopa Chilena.

El compromiso se jugará a partir de las 19 horas en el estadio Nacional y será protagonizado por el monarca del torneo Transición (los albos) y el campeón de la Copa Chile (el cuadro porteño).