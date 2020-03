Sierra hace un guiño y no descartan a Borghi

Colo Colo continúa buscando técnico tras la salida de Mario Salas. La primera opción parece tenerla el argentino Sergio Batista (sin club), también se menciona a su compatriota Gustavo Quinteros (Tijuana de México) y ayer saltó el nombre de José Luis Sierra.

“Lo he dicho reiteradamente, mi intención prioritaria es poder seguir dirigiendo en el extranjero. El deseo que uno tiene es una cosa y las posibilidades y las alternativas son otra. Pero no me cierro a ninguna alternativa mientras se llegue a un buen consenso de poder trabajar…”, dejó la puerta abierta José Luis Sierra al ser consultado por la banca alba.

El “Coto”, quien fue campeón dirigiendo al “cacique” en el Apertura 2015, dejó el club al año siguiente para dirigir a Al-Ittihad de Arabia Saudita y luego a Al-Ahli en Emiratos Arabes, retornando posteriormente al primero, donde permaneció hasta octubre del año pasado. “Mi última experiencia fue una de las mejores. Salvar al equipo del descenso fue un tremendo logro, tanto o más que los dos títulos que logré en el mismo Al-Ittihad en los años anteriores”, apuntó Sierra, aclarando que, por ahora, “no me gusta hacer proyecciones porque lo que uno puede desear a veces choca con la realidad”.

BORGHI

Mientras tanto, el histórico Daniel Morón, hoy director deportivo de ByN, confirmó que la búsqueda del nuevo técnico se ha detenido ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Aclaró que en la reunión de directorio efectuada esta semana “no se habló absolutamente nada sobre el nuevo técnico, dada la situación que se vive. Seguramente va a seguir Marcelo (Espina, gerente deportivo) con la búsqueda, pero no de manera tan urgente, porque tampoco sabemos cuándo se va a reanudar la actividad”.

Morón fue consultado si Claudio Borghi, el DT tetracampeón con los albos, está en carpeta. “Uno no descarta a ningún técnico. En esto no se puede descartar a nadie…”, la dejó “botando” el mítico ex portero albo.