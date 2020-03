Sifup alerta ante posible rebaja de sueldos

Varios clubes en Europa están negociando rebajas en los millonarios sueldos de sus figuras como una forma de paliar la crisis económica que se viene por la inactividad futbolística a raíz del coronavirus.

Y el fútbol chileno no está ajeno a esa realidad. De hecho, así lo planteó el presidente de Unión Española, Luis Baquedano. “Rebajar los sueldos del plantel es uno de los escenarios abiertos. Estamos viviendo sólo con la cuota del CDF, porque sin fútbol los sponsors no pagarán en abril y a lo mejor tampoco en mayo. Si esto se extiende, es imposible que podamos mantener la planilla”, argumentó el personero hispano.

El Sifup se puso de inmediato en alerta. “El contrato de trabajo es consensual, es decir, en base a un acuerdo de voluntades. Por ende, cualquier modificación necesita un mutuo acuerdo entre las partes”, planteó Gamadiel García, presidente del gremio futbolero.

Enfatizó que ningún club puede “obligar” a un jugador a aceptar un recorte en su remuneración. “Queremos que se cumplan las obligaciones fijadas en los contratos. No deberían haber descuentos, ya que los dineros del CDF se han cancelado en forma íntegra hasta ahora”, agregó.

CONTRATO

CON TURNER

A propósito del CDF, García se mostró preocupado porque “el contrato con Turner no lo conoce nadie y sería bueno que la ANFP lo transparentara…”.

“Es una crisis total, viéndolo por el lado de las rentabilidades. Cuando hay ganancias no se ven en los jugadores, pero las pérdidas afectan. Entonces, hay que buscar que el daño colateral sea el menor posible, pero dependerá de la proyección de cuándo vuelva el fútbol”, agregó el dirigente gremial.

Sostuvo que “en el mejor de los escenarios el fútbol volvería a finales de mayo o en junio… Ahí tenemos que saber si la plata llegará de forma íntegra o no. Me parece que este escenario cambiaría si los clubes no reciben los dineros de la televisión, porque se emplean para sueldos”.

“Entre más tiempo pase, más carencias habrá de dinero. Puede que haya más despidos y sería terrible si, por ejemplo, se decide cerrar la Liga”, advirtió García.