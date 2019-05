Sifup defiende a Naval y anuncia paro

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) anunció la suspensión de todos los partidos del fútbol profesional, asegurando que la ANFP no cumplió con lo acordado respecto a la participación del club Naval en la Segunda División.

La medida de la entidad presidida por Gamadiel García llega debido a la negativa de la ANFP de recibir los contratos y la garantía de Naval para ingresar a Segunda División.

Naval se ampara en una resolución del viernes 26 de abril, emitida por el 4º Juzgado Civil de San Miguel que odena a la ANFP la reincorporación del club a la mencionada categoría. Tras ello el Sifup apoyó a la institución.

ANFP

La respuesta desde la ANFP, sin embargo, no fue la esperada debido a que se le obliga al club a entregar un vale vista o boleta de garantía equivalente a los tres meses de planilla debido a que ya se han disputado ocho fechas del torneo. Eso, además de la aprobación por parte del Consejo de Presidentes con 4/5 de los votos.

Tras esta situación, ante el problema que atraviesan los futbolistas del cuadro navalino, el Sifup se comunicó con los capitanes de los elencos del fútbol profesional y llamó a paralización.

De esta forma, los encuentros programados para la Primera “B” y Segunda División, además de los encuentros pendientes de Primera “A” no se jugarían este fin de semana y lo mismo ocurriría el 5 y 6 de junio con los encuentros de Copa Chile.

A PIE FIRME

“Siempre estamos dispuestos al diálogo, pero no se va a jugar por respeto a los equipos que ya no viajaron, a pesar de que se pueda llegar a una solución en la noche o mañana (hoy) muy temprano. Me imagino que la ANFP tratará de revertir esta medida, pero ya es un hecho que este fin de semana no se jugará fútbol”, aseguró García.

Mientras tanto, la rectora del fútbol chileno emitió un comunicado afirmando que las programaciones de los compromisos del balompié nacional “se mantienen inalterables”, aclarando que Naval “no forma parte de la ANFP desde diciembre del 2017, cuando descendió de la última división profesional, mantuvo una deuda cercana a los 150 millones de pesos con la ANFP y dejó con sueldos impagos a jugadores y trabajadores”.