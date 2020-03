Sifup: “Hoy no hay excusas para no pagar…”

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, se manifestó contrario a la opción de rebajar los sueldos de los planteles, al menos por ahora, en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Tenemos 45 realidades distintas en nuestro fútbol y se van viviendo y conociendo dependiendo de la división y quiénes dirigen las instituciones. Fernández Vial (informó que no bajará los sueldos) es una institución que cumple. Fue de los primeros clubes desafiliados de la Octava Región, pero hoy tienen la fortuna de tener administradores que entienden lo que se vive. Cumplen y hacen los esfuerzos”, graficó García en diálogo con radio Agricultura.

“Es lo que esperamos para el resto de las instituciones. Como sindicato no tenemos facultades para asumir un compromiso de descuento de sueldo, los contratos son consensuados y necesitan de un mutuo acuerdo entre jugadores y el club para un descuento. No lo podemos manejar a nivel estandarizado. Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato y sabe cómo ayudar a su institución”, añadió García.

NO ES NECESARIO

Hilando más fino, el presidente del Sifup considera que en este momento ni siquiera existen motivos de peso para que los clubes reduzcan los salarios de los futbolistas, pues en su mayoría se financian con los dineros del CDF y esos recursos se siguen inyectando a sus respectivas arcas pese a la inactividad.

“Hoy no están las condiciones para comenzar con descuentos a los futbolistas, considerando que el CDF sigue entregando en un cien por ciento los dineros estipulados”, enfatizó.

“Hay incertidumbre a nivel mundial y entendemos que las situaciones van variando. Se vienen momentos que pueden ser más difíciles y hay que estar preparados, pero no es el momento para empezar con el descuento ni decir que no tienen dinero. Hace poquito se les entregaron 3,5 millones por parte del CDF a cada club”, complementó García, para luego ironizar: “Supuestamente, todos los equipos tienen números rojos año tras año, según ellos… Entonces, si ahora me dicen que es por todos estos meses que ha estado parado el fútbol chileno ¿es la única industria que sobrevive siempre con números rojos?…”.

“Si esto cambia de acá a unas semanas, por supuesto que modifica la situación de todos y eso lo entendemos. Ahora van a perder un poco más de dinero, pero los aportes del CDF siguen estando, hoy no hay excusas para no pagar”, cerró tajante el mandamás del gremio futbolero.

“REBAJA COLECTIVA”

En torno al mismo tema, García dijo a La Tercera que “no hay ninguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo para rebajar sueldos, menos si ese acuerdo apunta a una rebaja colectiva”.

“Cada uno de los arreglos a los que llegaron los jugadores es distinto uno de otro. Se cierran según los gastos que tiene cada quién, según su trayectoria, si está empezando o terminando su carrera. Hay muchas variables”, sostuvo.

Insistió que “no puede haber una rebaja colectiva para todos por igual. Que, por ejemplo, se defina un 50 por ciento de recorte para todos. Eso no se puede. Por otra parte, cualquier rebaja no puede ser una decisión unilateral de los dirigentes”.

“Cuando los clubes recibieron más de 3 millones de dólares por el contrato del CDF, los dirigentes no repartieron parte de ese dinero con los jugadores. Entonces, ahora, los jugadores no tienen por qué asumir las pérdidas del fútbol”, apuntó.

LA “U” Y CATOLICA

En declaraciones a radio Cooperativa, el capitán de la “U”, Matías Rodríguez, contó que “hoy (ayer) hablé con el presidente de nuestro club y me entregó una información que me dejó tranquilo, para que se la traspasara a los demás compañeros. Lo que está saliendo en los medios está alejado de la realidad del club. Por el momento, a corto plazo, no van a rebajar los sueldos de los jugadores”.

Aclaró que los futbolistas “somos solidarios y esto va cambiando día a día, así que ya veremos qué va a pasar”.

En la misma línea, el volante cruzado César Pinares planteó: “El Sifup y la gente encargada del tema deberán buscarle una vuelta, pero los que podemos, también tenemos que apoyar. Hay que hablarlo para que seamos solidarios con los compañeros que están más complicados. Si esto se alarga y bajan los sueldos, todos nos deberíamos poner una mano en el corazón y dar una manito”.

HUACHIPATO

“PREPARADO”

Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, comentó al respecto que “mandamos a todos a casa garantizando sus empleos y la integridad de sus remuneraciones. Pudimos hacer esto porque hace un año y medio atrás, todos los clubes recibimos 3 millones de dólares, y nosotros optamos guardarlos, para eventualidades como ésta. Esa es la realidad de nuestro club”.

Por su parte, el defensa de Iquique, Mauricio Zenteno, está a favor de una posible rebaja de sueldo siempre que sea para “ayudar a los demás”, mientras que el presidente de Curicó, Freddy Palma, es partidario de “un buen acuerdo con el ánimo de cooperar”, en tanto su par de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, expresó: “No hemos analizado ese tema, pero si la situación del coronavirus se alarga, es un tema que tendremos que poner sobre la mesa. Nosotros vivimos de lo que nos generan el CDF, los sponsors y los aforos y si uno de esos ingresos no está, se hace difícil mantener la operación”.