Sifup rechaza rebaja de sueldos en Unión Española

Sindicato de futbolistas argumenta que la medida no tiene sustento legal ni ético. “Es aprovecharse un poco de la situación que vive el país”, criticó secretario del gremio. Club hispano promete reembolso. Iquique también aplicará un descuento, pero consensuado.

Unión Española se transformó en el primer club chileno en implementar un recorte salarial a jugadores, cuerpo técnico y funcionarios como una forma de paliar la crisis económica derivada de la inactividad a raíz del coronavirus.

“Es una rebaja que se realizará a todo el club, por la situación de caja. Es algo que se veía venir”, explicó Luis Baquedano, presidente del cuadro rojo, enfatizando que “no habrá desvinculaciones al margen de los funcionarios que se fueron hace diez días y de Roberto Alamos (técnico de las divisiones inferiores)”.

“Fue una determinación del club de hacer un descuento de cinco días, que tiene que ver con la cuarentena total que tiene el estadio. Es un tema complejo. Si me preguntas cómo lo recibieron (los jugadores), por supuesto que a nadie le acomoda”, agregó el personero.

“Uno tiene que tener cierta conciencia. ¿Qué nos interesa más?, ¿recibir el 100% del sueldo hoy y nada el próximo mes o el subsiguiente?… Hemos tratado de consensuar”, complementó, añadiendo que “los montos se reintegrarán una vez que la situación se normalice y vuelvan los flujos”.

POSTURA DEL SIFUP

Ante esta situación, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), emitió un comunicado tildando de “inaceptable”.

“Sin sustento legal, tampoco ético, nos parece inaceptable que Unión Española anuncie la rebaja en las remuneraciones de marzo de sus jugadores, ya que el plantel ha seguido trabajando mediante instrucciones y pautas al pie de la letra. Si acuerdan la devolución de ese dinero más adelante, es deber del club dejarlo por escrito, de lo contrario exigiremos sanción por no cumplimiento de obligaciones”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter.

“ME TIENE SIN CUIDADO”

Baquedano ironizó con la postura del ente gremial: “Me tiene absoluta y completamente sin cuidado lo que opine el Sifup, no están a la altura de lo que está ocurriendo en el país. Nosotros vamos a hacer todo lo que legalmente tenemos que hacer para salvaguardar el club y por lo tanto lo que opine el sindicato es un tema que solamente le compete a sus asociados y a nosotros no”.

El directivo insistió que los dineros retornarán al plantel y los funcionarios. “Vamos a hacer los descuentos y cuando la situación se normalice, el club va a reembolsar lo que ha descontado. Esto es algo transitorio, no es una bajada de sueldo permanente”.

“Lo que ellos quieren es tener la certeza que después se les va a reembolsar de nuevo ese dinero. Y estamos viendo con el área jurídica del club cómo vamos a hacer la parte legal, la firma de los anexos y cómo lo vamos a hacer para que ellos tengan la seguridad de que estos fondos no serán perdidos”, finalizó.

APROVECHAMIENTO

En tanto, el secretario del Sifup, Luis Marín, criticó la medida. “Lo de Unión Española no nos parece, no tiene ningún sustento legal que el club descuente de forma unilateral cinco días de trabajo, tanto para los jugadores como para sus funcionarios. Es aprovecharse un poco de la situación que vive el país”, apuntó el ex portero.

“Esperamos que la Unidad de Control Financiero de la ANFP actúe como corresponde y al revisar la situación ponga en alerta el tema de Unión Española. A los jugadores aún no le cancelan el mes de marzo y esperamos que cuando lo hagan logren reaccionar a la medida que quieren tomar, porque no está bien”, agregó.

Sobre la situación de los jugadores, Marín expresó que “el futbolista hoy está como un teletrabajador. Todos los clubes han tomado pauta de los trabajos que les dan sus cuerpos técnicos. Hoy el jugador está amparado por el Código 184 que permite que esté en su domicilio porque hay condiciones sanitarias o de seguridad para practicar deporte”.

“Todos estamos sujetos a un despido, pero allí se debe pagar la totalidad de lo que te adeudan. En Sudamérica es distinto a Europa, porque los jugadores chilenos con un pasar muy tranquilo son contados con las manos. La gente cree que la mayoría de los futbolistas son millonarios y la realidad no es así”, añadió Marín.

Asimismo, enfatizó que “hoy el fuerte de cada club es el CDF y esos dineros continúan entrando de manera íntegra a los clubes”.

IQUIQUE SE SUMA

Cabe mencionar que Iquique se sumó a Unión Española y también rebajará sueldos, aunque lo hará sólo con parte del plantel.

Los celestes acordaron una rebaja en los ingresos de los principales referentes del plantel, algo que comenzará desde abril. “Nos juntamos el viernes con los jugadores. El mes de marzo no se va a tocar. Hubo acuerdo con algunos para rebajar sueldos en abril. Solo algunos, los que podían, los más experimentados”, afirmó el presidente del club, Cesare Rossi.

“Si alguien planteaba que no podía, no hay problemas, pero no se negó ningún jugador. Este dinero será devuelto cuando se normalice la actividad. Es entre un 13 y un 15 por ciento”, agregó, destacando que los futbolistas “entendieron que es una situación de crisis, accedieron y lo valoro mucho”.