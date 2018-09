Sin Paredes contra Antofagasta

Tal como se anunció en su momento, Esteban Paredes será una de las grandes ausencias de Colo Colo mañana en el Monumental contra Antofagasta por la 23ª fecha del Campeonato Nacional (17,30 horas).

El capitán albo y actual goleador del certamen con 18 dianas, recibió su octava amarilla en la pasada derrota frente a Everton en el Sausalito (2-4), previo al receso por la doble “Fecha Fifa” y las Fiestas Patrias, de manera que no podrá jugar contra los nortinos por acumulación de tarjetas.

Su más probable reemplazante será Iván Morales, lo que ayudaría a “quemar” minutos de juveniles, un ítem en el que Colo Colo necesita continuar sumando para no arriesgar la pérdida de tres puntos.

En cuanto al resto de la oncena, el entrenador Héctor Tapia analiza recurrir a todos los estelares que se encuentren en óptimas condiciones físicas tras el choque copero ante Palmeiras.

FUTURO DE TAPIA

En otro tema, Gabriel Ruiz-Tagle, presidente de Blanco y Negro, se refirió a la eventual continuidad de Tapia en la banca alba.

“Creo que Tapia tiene suficientes méritos para poder, en justicia, ser un ‘candidato’ importante para seguir en la banca de Colo Colo… Lo que hemos logrado hasta ahora, estar donde estamos (cuartos de final de la Libertadores), es en gran medida mérito de Tito”, sostuvo el timonel de ByN.

Y añadió: “El se encontró con un equipo prácticamente eliminado y hoy lo tiene jugando entre los mejores del continente, entonces, tiene grandes posibilidades de seguir”.

Claro que Ruiz-Tagle le dio tarea al entrenador. “Tenemos que poner atención al Campeonato Nacional, porque para Colo Colo es prioritario seguir compitiendo en torneos internacionales. Es lo que nos va a llevar, si no es ahora en otra oportunidad, a poder conquistar títulos internacionales, algo que realmente le falta a nuestro fútbol”.

En ese plano, el mandamás de ByN no pierde la ilusión de dar vuelta (el 3 de octubre en Sao Paulo) el 0-2 sufrido ante Palmeiras en el Monumental. “La esperanza permanece intacta. Vamos a ir al partido de vuelta y esperamos tener argumentos para poder pelear. No olvidemos que hace no mucho tiempo nuestro equipo tenía un punto en la tabla de su grupo y estaba prácticamente eliminado y hoy día estamos jugando con los mejores equipos de Sudamérica”, concluyó.