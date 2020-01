Díaz y su titularidad

El presente de Paulo Díaz en River Plate cambió tras adueñarse de una camiseta de titular en los últimos dos partidos. El técnico Marcelo Gallardo hizo un cambio de esquema, pasando a jugar con tres centrales, lo que favoreció al defensa chileno.

“Me beneficia el esquema. Son tres opciones donde uno puede participar. Ya había jugado ante así con (Pablo) Guede y también en unos entrenamientos de la selección con (Jorge) Sampaoli. Incluso, lo hice por izquierda y es prácticamente lo mismo”, explicó el zaguero de 25 años.

Sobre su rendimiento en el cuadro “millonario”, Díaz comentó: “Creo que he ido mejorando, al principio no me sentía fresco pero con el pasar de los partidos me voy sintiendo mucho mejor. Además, estoy en el equipo que juega mejor en Argentina”.

Bravo en clásico de Manchester

Claudio Bravo asoma como titular hoy en Manchester City de cara al clásico contra Manchester United por la revancha de semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra. El compromiso se jugará a partir de las 16,45 horas (de nuestro país, transmite ESPN 2) en el Etihad Stadium del cuadro “ciudadano” y en la ida se impuso el City por 3-1.

Aston Villa espera en la final al ganador después de superar ayer en la “semi” de vuelta a Leicester por 2-1 (1-1 en la ida).