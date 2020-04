Racing y el “Guatón” Vega

Un distendido momento protagonizó Racing de Avellaneda con una cuenta de deportes en Twitter, conversación que se basó en los refuerzos extranjeros con un breve paso por el club y en el que se recordó a los ex futbolistas chilenos Marcelo Vega y Manuel Neira.

La “Academia” comentó en la publicación de En Una Baldosa sobre el paso del talentoso ex volante. “¿Quieren un 10 con oficio? El chileno Marcelo Vega. Apenas seis partidos en el 2000. Le decían ‘Guatón’ y además participó en un reality show”.

“Pero claro, además Vega tuvo un socio en Racing: Manuel Neira, un delantero chileno que le hizo un gol a Boca en ‘La Bombonera’. Y bueno, también participó en un reality”, fue la respuesta de En Una Baldosa.

Cabe recordar que tanto Vega como Neira coincidieron en Racing el año 2000.

“Mi mujer no me dejó ir a Boca”

El ex jugador italiano y actual entrenador de Nápoles, Gennaro Gattuso, realizó una curiosa confesión sobre la ocasión en que estuvo cerca de fichar en Boca Juniors.

En declaraciones a Fox Sports, replicadas por Marca, el otrora aguerrido volante dijo que “no es un secreto que siempre admiré a Boca. Tuve la suerte de jugar una Intercontinental contra Boca y jugué un amistoso en la Audi Cup, en Alemania”.

“El 2012 estuve cerca de ir a Boca. Pero mi mujer manda en casa y no me dejó ir. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir”, reveló.

El retirado futbolista agregó que “ese año estaba con algunos problemas en la vista y yo quería ir a jugar a Boca con fuerza. Pero allá se tiene que ir con huevos, entonces ir en ese momento no era lo mejor. Yo quería estar al 100 por 100”.

Pizzi: “Vidal es un ganador nato”

El ex entrenador de la Selección Chilena, Juan Antonio Pizzi, conversó con la agencia Efe sobre el presente de Barcelona y de paso elogió al volante nacional que defiende la camiseta blaugrana.

“Tuve la suerte de trabajar dos años con Arturo (Vidal) y conozco la mentalidad que tiene, que creo que es su principal capital como futbolista. Es un ganador nato, un trabajador de equipo muy solidario con un despliegue físico muy grande. Tiene una actitud muy positiva”, resaltó.

“Me parece que si bien él no tiene el ADN del futbolista de las inferiores de Barcelona, creo que se complementan muy bien sus características físicas y técnicas con el grupo de jugadores que hay en el plantel”, agregó.

“Lo dije cuando fichó, que era un acierto, es un jugador importante para cualquier equipo por todo lo que he dicho. Si bien no se ha consolidado como un titular indiscutible en las alineaciones de Barcelona, cuando lo han reclamado para que rinda, él ha tenido buenos partidos”, complementó Pizzi.