Slavia Praga maniató a Barcelona y Vidal recibe críticas y elogios

Con Arturo Vidal jugando todo el partido, Barcelona sufrió el rigor táctico de Slavia Praga y sólo pudo firmar ayer un pobre empate sin goles en el Camp Nou por la cuarta fecha -grupo “F”- de la Champions League.

Más allá de su condición de mediocampista, el “Rey” jugó con bastante libertad, incluso alineado durante varios pasajes del encuentro como centrodelantero, una forma de suplir de alguna manera la ausencia del lesionado Luis Suárez.

El esquema y planteamiento de los checos sorprendió al cuadro azulgrana, ya que, con seis jugadores en mitad de cancha, trataron de cortar el circuito de pases del equipo de Ernesto Valverde.

Aún así, la figura del encuentro fue el arquero visitante Ondrej Kolar, quien tuvo cuatro atajadas notables que evitaron el triunfo de Barcelona.

GOL ANULADO

Vidal aportó su garra característica, pero también el desorden táctico que le caracteriza. Presionó, sorprendió al recuperar un balón y dar un pase desde el suelo usando la cabeza y en el segundo tiempo (59’) le anularon un gol por posición adelantada del habilitador, Messi. El cobro dejó algún margen de duda debido a lo milimétrico de la jugada.

Otra opción muy clara fue el “cañonazo” en el travesaño que Messi despachó durante la primera parte tras veloz contragolpe del mismo astro argentino luego de ser habilitado por el “Rey”.

En la penúltima fecha grupal, el 27 de noviembre, Barcelona será local ante Borussia Dortmund, mientras que Slavia recibirá al Inter de Milán.

“PASIONAL Y

DESORDENADO”

La prensa española analizó con críticas y elogios el desempeño de Vidal contra Slavia. Por ejemplo, Mundo Deportivo nuevamente lo rotuló como “atolondrado”, recordando que fue “brillante ante Valladolid” y “caótico frente a Levante”, apuntando que su actuación contra los checos fue “tan pasional como desordenada”.

“Pudo irse con el papel de héroe, pero un fuera de juego lo evitó”, complementó.

Sport, otro de los medios afines al club catalán, resaltó que Vidal fue “combativo, pero desacertado. Una especie de falso 9 que sacó Valverde de la manga pero que acabó en experimento fallido”.

“UN DELANTERO”

Para Marca, el volante chileno “fue prácticamente un delantero más… Debía sorprender desde la segunda línea y así marcó un gol tras una asistencia de Messi que el árbitro anuló por un milimétrico fuera de juego”.

“Vidal repitió en el once por tercera vez consecutiva, lo que en el chileno no es nada habitual. Su protagonismo es discutido por los puristas del estilo azulgrana, porque su ADN no es Barça, nada que ver con Arthur o De Jong, Rakitic o incluso Aleñá, pero en este equipo en busca de identidad Vidal aporta lo suyo. Presión y agitación, tanto como para quitarle un balón al portero en su área o dar un pase tirado en el suelo… con la cabeza”.

Agregó que “sin que hayan trascendido los motivos del descarte de Arthur, Vidal sigue a lo suyo, correr y correr, apareciendo incluso como ‘9’ en multitud de jugadas, incluso para marcar, anulado por el Var. Arturo es el síntoma de un Barça que no sabe si va o viene…”.

CAE EL INTER

En el otro partido del grupo “F”, Borussia Dortmund superó como local por 3-2 a Inter de Milán tras comenzar perdiendo 0-2.

El equipo lombardo, que no contó con el lesionado Alexis Sánchez, partió ganando con dianas del argentino Lautaro Martínez (5’) y el uruguayo Matías Vecino (41’).

Sin embargo los alemanes lo dieron vuelta con anotaciones de Achraf Hakimi (51’), Julian Brandt (64’) y otro de Hakimi (77’).

CUARTA FECHA

Con los siguientes partidos se inició ayer la cuarta fecha grupal de la Champions:

Grupo “E”

Liverpool 2 – Genk 1.

Nápoles 1 – Salzburgo 1.

Posiciones: Liverpool (Inglaterra) 9 puntos; Nápoles (Italia) 8; Salzburgo (Austria) 4; Genk (Bélgica) 1.

Grupo “F”

Barcelona 0 – Slavia Praga 0.

Dortmund 3 – Inter 2.

Posiciones: Barcelona (España) 8 puntos; Borussia Dortmund (Alemania) 7; Inter de Milán (Italia) 4; Slavia Praga (Rep. Checa) 2.

Grupo “G”

Zenit 0 – Leipzig 2.

Lyon 3 – Benfica 1.

Posiciones: Leipzig (Alemania) 9 puntos; Olympique Lyon (Francia) 7; Zenit (Rusia) 4; Benfica (Portugal) 3.

Grupo “H”

Chelsea 4 – Ajax 4.

Valencia 4 – Lille 1.

Posiciones: Ajax (Holanda), Chelsea (Inglaterra) y Valencia (España) 7 puntos; Lille (Francia) 1.

PROGRAMACION

Los siguientes partidos bajarán esta tarde el telón de la cuarta fecha grupal (horarios de Chile):

Grupo “A”

17,00: Real Madrid – Galatasaray.

17,00: PSG – Brujas.

Posiciones: París Saint Germain (Francia) 9 puntos; Real Madrid (España) 4; Brujas (Bélgica) 2; Galatasaray (Turquía) 1.

Grupo “B”

14,55: Bayern Munich – Olympiakos.

17,00: Estrella Roja – Tottenham.

Posiciones: Bayer Munich (Alemania) 9 puntos; Tottenham (Inglaterra) 4; Estrella Roja (Serbia) 3; Olympiakos (Grecia) 1.

Grupo “C”

17,00: Atalanta – Manchester City (Claudio Bravo).

17,00: Dínamo Zagreb – Shakhtar.

Posiciones: Manchester City (Inglaterra) 9 puntos; Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Dínamo Zagreb (Croacia) 4; Atalanta (Italia) 0.

Grupo “D”

14,55: Lokomotiv – Juventus.

17,00: Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) – Atlético Madrid.

Posiciones: Atlético Madrid (España) y Juventus (Italia) 7 puntos; Lokomotiv (Rusia) 3; Bayer Leverkusen (Alemania) 0.