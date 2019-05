Sólo queda Garín: Jarry no pudo con Del Potro

Nicolás Jarry (58º ATP, foto) no pudo ante la experiencia del argentino Juan Martín Del Potro (9º del mundo) y tuvo debut y despedida en la primera ronda de Roland Garros.

El encuentro que se jugó durante la mañana de ayer (hora magallánica) se definió a favor del tandilense con parciales de 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 y marcó la eliminación de la raqueta chilena en el segundo Grand Slam de la temporada que se juega en la arcilla de París.

El nieto de Jaime Fillol venía de exhibir un gran rendimiento en el ATP de Ginebra, torneo donde perdió la final ante el alemán Alexander Zverev (5º).

Ayer sorprendió al argentino en la primera manga, pero luego fue superado sin apelación y sólo en el cuarto parcial pudo dar algo más de pelea, pero no le alcanzó y terminó inclinándose luego de dos horas y 12 minutos de juego.

AUTOCRITICA

“No fue un buen día para mí. Ambos tuvimos un inicio bastante errático. Al principio intenté tomar las oportunidades que tuve y me llevé el primer set, pero después Juan Martín se puso más sólido y no pude encontrarle el ritmo al partido”, comentó el número dos de Chile.

“Tuve malas sensaciones dentro de la cancha y no las pude revertir. No pude controlarme y ahora sólo me queda seguir trabajando. En general, fue una buena gira y sé que me queda por aprender. Al menos tengo el consuelo de haber puesto nervioso a un 9 del mundo, porque Del Potro no estuvo cómodo con mi juego. Lo importante es que estoy retomando la confianza para afrontar la gira de pasto”, añadió Jarry.

JUEGA GARIN

Hoy será el turno de Cristian Garin (37º ATP), quien desafiará al suizo Stan Wawrinka (28º) por la segunda ronda de Roland Garros, a eso de las 10 de la mañana (hora de nuestra región) en el tercer turno del court 1.

Nunca se han encontrado en el circuito y el vencedor se verá las caras con el triunfador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov (46º) y el croata Marin Cilic (13º).

Recordemos que la primera raqueta de nuestro país eliminó en la primera ronda al estadounidense Reilly Opelka (59º) con marcadores de 7-6 (0), 7-5 y 7-6 (7) el pasado lunes.

Consignar que Garin y el argentino Juan Ignacio Londero quedaron ayer eliminados en la primera ronda del cuadro de dobles al caer por 6-3 y 7-6 (4) ante la dupla formada por el holandés Jean-Julien Rojer y el rumano Horia Tecau.