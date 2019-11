“Somos la única industria que paró por completo”

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, habló ayer tras la reunión de directorio de Azul Azul abogando por el regreso de la actividad.

De cara al partido contra Huachipato este domingo en Talcahuano (11,30 horas), el personero dijo que “esperamos llegar sin contratiempos, que se juegue y que nos preocupemos sólo de lo deportivo”.

“Tenemos planes de contingencia y estamos preparados para distintos escenarios, pero lo que espero es que esto se desarrolle en paz, no digo con normalidad porque no es lo que espera el país, pero ojalá que lo que podamos ver sea sólo en la cancha”, comentó.

“Hay que ser súper claros. La vuelta al fútbol no significa en ningún caso una contradicción con el movimiento social. El fútbol es una oportunidad de expresión, que la gente que se quiera manifestar lo haga, que vuelva el fútbol no va en contra de las manifestaciones sociales, no es excluyente. Pero somos la única industria del país que se paró por completo”, apuntó Goldberg.

“SIN TRABAJO”

A modo de ejemplo, el director deportivo azul puntualizó que “en Universidad de Chile, al año, contamos con 18.000 personas externas que trabajan por nuestro equipo y ellos están hoy de brazos cruzados, entonces la gente debe entender que esa gente está sin trabajo”.

Respecto al viaje a Talcahuano, Goldberg expresó que “lo más importante es garantizar la seguridad de nuestro plantel, se lo hemos manifestado a los jugadores y esa es nuestra primera prioridad”.

Mientras tanto, en el plano global la tarea es eludir el descenso para luego conformar el plantel de la temporada 2020 y, en esa línea, las prioridad es renovar los contratos de Leonardo Fernández y del central argentino Lucas Aveldaño.

Más complejo es el caso del joven enganche uruguayo, pues la “U” deberá convencer a Tigres de México, club dueño del pase, para conseguir un nuevo préstamo.