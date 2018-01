Soteldo: “Es lindo llegar a un club grande”

El venezolano ya está listo para firmar en Universidad de Chile.

Yeferson Soteldo llegó ayer a Santiago para concretar su llegada préstamo a Universidad de Chile, según acuerdo al que llegaron los dirigentes de la “U” y Huachipato.

“Contento por jugar Copa Libertadores, es lindo llegar a un club grande”, dijo a su arribo al aeropuerto, donde además que “mi representante junto al club decidieron y yo le dejo todo a lo que ellos digan, sé que tomaron la mejor decisión”.

“El torneo chileno me gustó, me adapto mucho al juego y creo que sí, me gustaría quedarme un campeonato más o dos, para seguir creciendo como jugador”.

Soteldo se someterá hoy a exámenes médicos y mañana viernes partirá la pretemporada en La Serena donde se encuentra el plantel de la “U”.

ZACARIA

Universidad de Chile se encuentra de pretemporada en La Serena para preparar los próximos desafíos que se le avecinan durante 2018.

En ese contexto, habló en conferencia de prensa el lateral Jonathan Zacaría, quien señaló sobre la urgencia de contar con buenos refuerzos de cara a esta temporada.

“Necesitamos tener recambio por el hecho de tener varias competiciones y la acumulación de partidos te va pasando la cuenta durante el año. Sin embargo, tenemos un muy buen equipo, un plantel muy importante y yo creo que eso ayuda mucho”, afirmó.

En ese sentido, el argentino anticipó lo que será la próxima Copa Libertadores, donde al equipo azul le tocó un complicado grupo. “Nosotros nos estamos preparando de buena manera, creo que la Libertadores será una competencia dura, linda y nosotros estamos enfocados en llegar de la mejor manera posible”, indicó.

Consultado sobre la recuperación a la grave fractura de tibia y peroné que sufrió en diciembre de 2016 ante Temuco, el lateral agregó que “tuve un año difícil. Me costó mucho recuperarme. Cuando volví sabía que no estaba al 100%, pero hice todo el esfuerzo para poder llegar y tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles”.